男子爽住五星級酒店近兩年「沒付半毛錢」 飯店慘賠逾200萬元怒提告

印度一名男子杜塔（Ankush Dutta）2019年時入住德里一家五星級酒店「羅斯亞特之家」（Roseate House），翌日卻沒有如期退房，他靠著和酒店「內鬼」接應，在酒店一住就是將近兩年，期間還沒有支付任何費用。酒店發現後預估損失580萬盧比（約55.4萬港元），憤而提告，目前警方已展開調查。

綜合外媒報導，「羅斯亞特之家」位在印度德里的英迪拉甘地國際機場（DEL）附近，為一家五星級酒店。初步調查報告指出，杜塔涉嫌與酒店員工「共同策劃一宗犯罪陰謀，動機是獲得不當利益，並且剝奪酒店的合法收費」。酒店表示，杜塔在2019年5月30日入住，僅預定一晚住宿，卻一直住到2021年1月22日才離開，總住宿時間長達603天，期間未支付任何費用。

前客務部經理受賄

酒店還指控「有內鬼」，根據酒店規定，客人如果欠款未繳超過72小時就應上報主管單位。然而，擁有修改房間價格、進入電腦內部系統等權限的前客務部經理普拉卡許（Prem Prakash），卻疑似接受杜塔賄賂，不僅沒有上報主管，還協助杜塔偽造及刪除相關紀錄，延長住房期限。杜塔則透過偽造帳單等各種方式來逃避付款。

酒店指控，他們犯下刑事犯罪、刑事背信罪、欺詐、偽造文書及偽造帳戶，要求採取嚴厲法律行動。而根據警方初步調查，酒店所控犯罪事實成立，已經開始調查此事。

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