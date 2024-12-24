男子猴擒食炸雞件瞬間爆炸　滾燙內餡噴面險盲(有片)

油炸食物香口難以抗拒，但要注意高溫，避免灼傷口腔。巴西一名男子早前在快餐店買巴西炸雞肉包(Coxinha)，是類似麥樂雞的油炸食物，詎料他一口咬下時雞肉包竟像炸彈一樣「爆炸」，滾燙內餡瞬間噴向面部，導致男子口腔嚴重燙傷，需要住院治療，慶幸未有傷及眼睛。
綜合報道，事件發生於13日傍晚在巴西巴拉那州(Parana)的Curitiba，一名男子來到快餐店買了一瓶飲料和一件炸雞肉包。網上流傳的監視器畫面顯示，女店員將包裹著餐巾的雞肉包交給男子，他望著食物似乎急不及待，觸摸了一下後準備去吃，詎料當他張口咬下的瞬間、雞塊突然爆炸，噴出內餡，部分更直接噴到男子的臉上，男子立即挪開雞塊，並用手抹去面上的餡料。事發後男子被送醫院，因口腔燙傷而要住院接受治療。
店員稱大約5分鐘已將食物取出炸爐
快餐店老闆Christian de Souza Amaral表示，在事發前大約5分鐘已經就把雞肉包從炸爐取出，意外發生時自己被嚇得目瞪口呆，並稱「(雞肉包)爆炸時發出類似輪胎爆裂的聲音，我很震驚地看到內餡噴到他臉上，看起來就像炸彈爆炸一樣」。快餐店員工透露，可能是雞肉包內部的空氣在油炸後膨脹，並在男子咬開外皮時衝出而導致意外。
🚨BRASIL: Uma coxinha explodiu em um bar causando queimaduras em um cliente, em Curitiba. pic.twitter.com/g3oGtficgx— CHOQUEI (@choquei) December 18, 2024