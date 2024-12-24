男子猴擒食炸雞件瞬間爆炸　滾燙內餡噴面險盲(有片)

油炸食物香口難以抗拒，但要注意高溫，避免灼傷口腔。巴西一名男子早前在快餐店買巴西炸雞肉包(Coxinha)，是類似麥樂雞的油炸食物，詎料他一口咬下時雞肉包竟像炸彈一樣「爆炸」，滾燙內餡瞬間噴向面部，導致男子口腔嚴重燙傷，需要住院治療，慶幸未有傷及眼睛。

綜合報道，事件發生於13日傍晚在巴西巴拉那州(Parana)的Curitiba，一名男子來到快餐店買了一瓶飲料和一件炸雞肉包。網上流傳的監視器畫面顯示，女店員將包裹著餐巾的雞肉包交給男子，他望著食物似乎急不及待，觸摸了一下後準備去吃，詎料當他張口咬下的瞬間、雞塊突然爆炸，噴出內餡，部分更直接噴到男子的臉上，男子立即挪開雞塊，並用手抹去面上的餡料。事發後男子被送醫院，因口腔燙傷而要住院接受治療。