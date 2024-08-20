男子用衛星接收北韓電視台 自己看後亦被「洗腦」：發夢身處平壤 (有片)

費利經常在自家YouTube頻道分享衛星接收器、衛星電話等相關影片，一個月前他開始上傳北韓電視台節目，不到2個月已累計近200萬次觀看數，其中1段影片更吸引逾92萬次觀看，原來他日前利用自家後院的衛星訊號接收器搜尋體育節目時，意外找到「北韓國家電視台」訊號。

費利發現北韓官方電視台播放的內容主題幾乎都圍繞在領導人金正恩、歌頌國家、軍事動態等，惟亦有國內設施介紹、舞蹈、烹飪、以兒童為對象的軟性節目，費利認為節目很有1980年代感覺，且有愛國宣傳用意，於是他將有趣片段錄下上傳YouTube。費利接受訪問時表示，「（北韓）電視裡的人都在讚揚金正恩有多偉大、多麼受到愛戴，民眾看到他出現都哭出來」，他直言「有點像邪教，金正恩到哪都受到群眾擁戴」。

費利坦言，自己持續觀看這些節目後確實會有被「洗腦」，他曾花一整天看北韓節目後，連續兩天夢到奇怪的夢，彷彿人就身在平壤，外媒指出費利的行為是「盜錄平壤的政治宣傳」，還有網民留言「感謝費利讓大家得以一窺北韓的神祕面紗，這是一種非常獨特的娛樂」、「節目內容感覺像是倒退了50年」。