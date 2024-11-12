男子癌病惡化被逼棄養愛犬　2年後病情受控即領養團圓(有片)

加拿大一名男子多年來與愛犬相依為命，然而他罹患癌症，情況愈來愈差，無 能力再照顧愛犬，只好無奈將狗狗送到動物收容所。兩年過後，狗狗仍然未能 成功被領養，這個看似壞消息的背後，卻迎來「完美大結局」，因為狗狗的前 主人回來接牠團聚。

綜合報道，加拿大動物保護組織Humane Society of Greater Niagara早前在社交 平台Facebook分享這宗感人事件。狗狗「Minnie」由出生開始幾乎就沒有離開 過男主人的身邊，即使主人曾臥病在床逾 36 小時，Minnie依然寸步不離，相當 忠心。然而，主人卻被診斷出患出癌症，而且身體狀況愈來愈差，難以再繼續 照顧自己和Minnie。2022 年 11 月，主人不得不要為Minnie尋找新主人，把牠 送到收容所，讓牠盡早尋找新家。組織指，Minnie這天是自出世開始，第一次和主人真正分開，主人在跟病魔搏鬥的同時，天天都想念著Minnie，除了將Minnie 的狗牌放在身邊，如果體力許可，還會偷偷走到收容所遠遠地觀看Minnie。