男子發現網戀2年女朋友竟已婚有小孩　暴怒狂捅35刀後自殺

感情糾紛生殺機！柬埔寨首都金邊發生一起驚悚情殺案，一名男子發現自己網戀2年的女朋友竟然已婚甚至還育有2個小孩，他一氣之下，衝到女方的家中狂捅她35刀，女子當場身亡。

男子經常匯錢給女方

據《光明日報》報導，一名平時在泰國打工的柬埔寨男子在網路上認識了24歲的死者，2人開始網戀，期間男子還經常匯錢給女方，他天真地以為彼此就是真愛。沒想到近日意外發現，女方竟然早就已婚且育有2子，這讓男子無法接受，覺得自己遭到愚弄，一氣之下，就從泰國跑回柬埔寨，直衝女方家行兇。

鄰居聽到尖叫聲過來用木棍制止男子

報導指出，警方根據監控畫面，看到男子搭計乘車來到死者家門口，手上拿著一袋黑色塑膠袋，當時死者正在洗衣服，看到男子時嚇了一大跳。而男子也沒有出聲，直接翻牆進入院子後，就從塑膠袋裡掏出一把長刀朝著死者身上一陣狂刺，男子彷彿失去理智一般，即使死者都已倒在地上還是沒有停止攻擊動作，直到鄰居聽到尖叫聲跑過來查看，才用木棍制止了男子。沒想到隨後他竟然拿刀刺向自己的肚子再割喉，似乎是想要和死者同歸於盡。