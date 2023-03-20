男子社交網騷「勞力士錶」炫富 遭施美人計最終被殺害

Saul Murray上載勞力士錶照招致殺身之禍，但兩隻錶其實是假貨。(互聯網)

英國一宗打劫殺人案揭露死者在社交網炫富招致殺身之禍。33歲的Saul Murray上載手戴兩隻勞力士錶相片，成為36歲Surpreet Dhillon與3名同黨的目標。她先在Instagram與Murray互傳訊息，然後交換電話約會對方。閉路電視拍到她帶同另一名女犯人往Murray寓所，落迷姦水弄昏Murray不果，最後叫另兩名男疑犯前來，其中一人抵達時手拿刀子。據悉，Murray被發現時全身赤裸，失血過多死亡。最後證實他炫耀的勞力士錶是假貨，屋內也沒有名貴物品。

美人計｜大腿動脈刺傷失血過多

案件發生在去年2月，Murray居於貝德福郡盧頓，他伏屍在寓所的公用入口，躺在血泊中。驗屍報告指他大腿有一處很深傷口，動脈受損，失血過多致死。案情指Dhillon與同黨從倫敦駕駛租來的汽車往盧頓。Murray到寓所外接Dhillon和21歲女共犯Temidayo Awe，兩名男共犯31歲Ikram Affia和29歲Cleo Brown則駕車離開。

檢控官指，Dhillon與21歲女共犯Temidayo Awe與Murray一起喝白蘭地時趁機落迷姦水，但未能弄昏他。從死者臉和頸驗出兩名女犯人的DNA，相信他們曾有某程度的性行為，但迷姦水似乎藥力不足，未能弄暈死者。閉路電視拍到兩名女子離開，19秒後兩名男犯人進入門口，Affia手持利刀。