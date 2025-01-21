男子突下跪向女友求婚　水族館白鯨O晒咀　網民：請牠當伴娘(有片)

白鯨是聰明的哺乳類，以其特殊的外貌和豐富的臉部表情聞名，是海洋世界的大明星之一。早前一名男子帶著女友到水族館遊覽，就在白鯨池前突然單膝下跪求婚，目睹這一幕的白鯨竟然也相當驚訝地張開口「O晒咀」，彷彿和現場其他人一樣發出「Woo」的驚呼，超有靈性的動作隨後被網民轉發。

綜合報道，事發於上月中在美國喬治亞州的喬治亞水族館(Georgia Aquarium)，影片中的女主角Olivia Walsh，曾於這水族館實習3個月，專門負責白鯨的訓練工作。當日Olivia和他的男友Gavin Hulberg參觀水族館，並且打算在白鯨的展示池前合照時，男友竟然突然單膝跪下並掏出戒指向她求婚，更令人意外的是，在池中的16歲雌性白鯨「 Qinu」就像是目擊到天大的好消息一樣，又驚又喜忍不住張開咀巴，還見證了整個過程，就如跟場內的參觀者一樣正在發出歡呼聲，Olivia後緊緊地擁抱著未婚夫Gavin，Qinu似乎在背後微笑，然後旋轉並游走了。