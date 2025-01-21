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2025-01-21 15:08:00

男子突下跪向女友求婚　水族館白鯨O晒咀　網民：請牠當伴娘(有片)

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男子突下跪向女友求婚。水族館白鯨O晒咀，網民：請牠當伴娘。(X)

男子突下跪向女友求婚。水族館白鯨O晒咀，網民：請牠當伴娘。(X)

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白鯨是聰明的哺乳類，以其特殊的外貌和豐富的臉部表情聞名，是海洋世界的大明星之一。早前一名男子帶著女友到水族館遊覽，就在白鯨池前突然單膝下跪求婚，目睹這一幕的白鯨竟然也相當驚訝地張開口「O晒咀」，彷彿和現場其他人一樣發出「Woo」的驚呼，超有靈性的動作隨後被網民轉發。

綜合報道，事發於上月中在美國喬治亞州的喬治亞水族館(Georgia Aquarium)，影片中的女主角Olivia Walsh，曾於這水族館實習3個月，專門負責白鯨的訓練工作。當日Olivia和他的男友Gavin Hulberg參觀水族館，並且打算在白鯨的展示池前合照時，男友竟然突然單膝跪下並掏出戒指向她求婚，更令人意外的是，在池中的16歲雌性白鯨「 Qinu」就像是目擊到天大的好消息一樣，又驚又喜忍不住張開咀巴，還見證了整個過程，就如跟場內的參觀者一樣正在發出歡呼聲，Olivia後緊緊地擁抱著未婚夫GavinQinu似乎在背後微笑，然後旋轉並游走了。

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Olivia和他的男友Gavin Hulberg參觀水族館打算在白鯨的展示池前合照。(X) 16歲雌性白鯨「 Qinu」就像是目擊到天大的好消息一樣，又驚又喜忍不住張開咀巴。(X) 16歲雌性白鯨「 Qinu」就像是目擊到天大的好消息一樣，又驚又喜忍不住張開咀巴。(X) Olivia後緊緊地擁抱著未婚夫Gavin，Qinu似乎在背後微笑，然後旋轉並游走了。(X)

網民：必須邀請白鯨參加婚禮

而事後水族館哺乳動物和鳥類副館長Katie Lorenz回應傳媒查詢時表示：「 Qinu在展示池的行為是牠自己的行為，牠從來沒有被刻意作任何類型的『反應』」。這段白鯨當見證人的影片累積超過1,300萬次觀看，並引起網民熱議。網民紛紛讚嘆表示：「必須邀請白鯨參加婚禮」、「白鯨需要當伴娘」、「完美的求婚並不存……」、「驚訝到下巴都掉下來了」、「他一定是被請來的演員，完全知道自己該做甚麼！」

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