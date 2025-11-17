男子笨豬跳中途斷繩索　55米直墮鐵皮屋頂(慎入有片)

印度古爾岡一名24歲的男子在遊樂場玩笨豬跳時，安全繩索竟突然斷掉，導致他直接由55米高空墜落，墮落一間鐵皮屋屋頂，導致胸、臂骨折，身受重傷命危。事發駭人一刻網上曝光。
綜合報道，事發於上周三(12日)，網上流傳影片顯示，24歲男事主從55米高平台跳下，牽引繩索突然斷裂，導致他直接墜落，砸在下方的鐵皮房頂上。撞擊鐵皮屋頂的聲音非常響亮，附近的民眾都嚇壞。影片可見男事主陷在鐵皮屋頂，仍有掙扎動作。
目擊者：安全措施「非常鬆懈」
救護員隨後到場，翻過圍欄，踏上鐵皮屋頂將受傷事主移至擔架，再將他送往醫院搶救。醫生表示，事主的胸部和左臂嚴重骨折，情況危急。現場目擊者表示，當時的安全措施「非常鬆懈」，工作人員沒有遵守此類高風險活動應遵循的標準操作規程。由於家屬尚未報案，警方表示還沒立案，但警方已請求技術小組對事故原因進行評估。
देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर मौत का नंगा नाच चल रहा है। ऋषिकेश बंजी जंपिंग हादसे का नया वीडियो सामने आया है! कुछ सालों में देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स में कई मौत हुई है, क्योंकि ये बिना सुरक्षा मानकों के लापरवाही से चल रहे है! इसलिए जीना है तो इन फालतू रिस्क से दूर रहो! 🥲 https://t.co/kcDbYTktFV pic.twitter.com/eVo353LvnP— Himalayan Hindu (@himalayanhindu) November 15, 2025