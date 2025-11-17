男子笨豬跳中途斷繩索　55米直墮鐵皮屋頂(慎入有片)

印度古爾岡一名24歲的男子在遊樂場玩笨豬跳時，安全繩索竟突然斷掉，導致他直接由55米高空墜落，墮落一間鐵皮屋屋頂，導致胸、臂骨折，身受重傷命危。事發駭人一刻網上曝光。

綜合報道，事發於上周三(12日)，網上流傳影片顯示，24歲男事主從55米高平台跳下，牽引繩索突然斷裂，導致他直接墜落，砸在下方的鐵皮房頂上。撞擊鐵皮屋頂的聲音非常響亮，附近的民眾都嚇壞。影片可見男事主陷在鐵皮屋頂，仍有掙扎動作。