國際
2025-11-17 12:28:00

男子笨豬跳中途斷繩索　55米直墮鐵皮屋頂(慎入有片)

男子笨豬跳中途斷繩索，55米直墮鐵皮屋頂。(X)

男子笨豬跳中途斷繩索，55米直墮鐵皮屋頂。(X)

印度古爾岡一名24歲的男子在遊樂場玩笨豬跳時，安全繩索竟突然斷掉，導致他直接由55米高空墜落，墮落一間鐵皮屋屋頂，導致胸、臂骨折，身受重傷命危。事發駭人一刻網上曝光。

綜合報道，事發於上周三(12)，網上流傳影片顯示，24歲男事主從55米高平台跳下，牽引繩索突然斷裂，導致他直接墜落，砸在下方的鐵皮房頂上。撞擊鐵皮屋頂的聲音非常響亮，附近的民眾都嚇壞。影片可見男事主陷在鐵皮屋頂，仍有掙扎動作。

男子直接墜落，砸在下方的鐵皮房頂上。(X) 牽引繩索突然斷裂。(X) 救護員隨後到場，走到鐵皮屋頂將事主移至擔架。(X)

目擊者：安全措施「非常鬆懈」

救護員隨後到場，翻過圍欄，踏上鐵皮屋頂將受傷事主移至擔架，再將他送往醫院搶救。醫生表示，事主的胸部和左臂嚴重骨折，情況危急。現場目擊者表示，當時的安全措施「非常鬆懈」，工作人員沒有遵守此類高風險活動應遵循的標準操作規程。由於家屬尚未報案，警方表示還沒立案，但警方已請求技術小組對事故原因進行評估。

