男子等車掛住玩手機欠警覺　慘遭巴士直剷埋身(有片)

印度喀拉拉邦一名男子在巴士站等車期間，一輛巴士突然失控衝上人行道，然而他卻專注玩手機，完全沒注意到，結果被巴士直撞導致整輛車壓在他身上，附近民眾都大驚避開，驚險畫面全被監視器拍下。

綜合報道，事發於1日晚上7時發生在喀拉拉邦Idukki，從監視器畫面顯示，來自庫米利村(Kumily)的男子在卡塔帕納(Kattappana)巴士站等車，他坐在長椅上專注玩手機，完全沒注意到前方一輛巴士正暴衝過來。結果巴士剷上行人通道前衝，整個車頭都壓在男子身上，附近民眾都趕緊避開，男子則被夾在長椅和車頭之間動彈不得。