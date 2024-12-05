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國際
2024-12-05 16:00:00

男子等車掛住玩手機欠警覺　慘遭巴士直剷埋身(有片)

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男子等車掛住玩手機欠警覺，慘遭巴士直剷埋身。(X)

男子等車掛住玩手機欠警覺，慘遭巴士直剷埋身。(X)

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印度喀拉拉邦一名男子在巴士站等車期間，一輛巴士突然失控衝上人行道，然而他卻專注玩手機，完全沒注意到，結果被巴士直撞導致整輛車壓在他身上，附近民眾都大驚避開，驚險畫面全被監視器拍下。

綜合報道，事發於1日晚上7時發生在喀拉拉邦Idukki，從監視器畫面顯示，來自庫米利村(Kumily)的男子在卡塔帕納(Kattappana)巴士站等車，他坐在長椅上專注玩手機，完全沒注意到前方一輛巴士正暴衝過來。結果巴士剷上行人通道前衝，整個車頭都壓在男子身上，附近民眾都趕緊避開，男子則被夾在長椅和車頭之間動彈不得。

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他坐在長椅上專注玩手機，完全沒注意到前方一輛巴士正暴衝過來。(X) 結果巴士剷上行人通道前衝，整個車頭都壓在男子身上。(X) 男子則被夾在長椅和車頭之間動彈不得。(X) 巴士司機很快發現，隨即將車移開，旁人立即上前協助受傷男子，並將他送院治理。(X)

男子僅腿部受輕傷沒有大礙

巴士司機很快發現，隨即將車移開，旁人立即上前協助受傷男子，並將他送院治理。巴士站職員表示，司機當時在距離男子幾米遠的地方試圖倒車時，車子突然失控，才會暴衝剷上行人通道撞到男子。慶幸男子僅腿部受輕傷，沒有大礙。

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