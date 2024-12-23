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國際
2024-12-23 15:45:00

男子練前空翻失手　頭直撞地頸折慘死(有片慎入)

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男子練前空翻失手，頭直撞地頸折慘死。(X)

男子練前空翻失手，頭直撞地頸折慘死。(X)

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印度中央邦一名18歲少年，在擺買的空地上練習前空翻，詎料失手導致頭部著地、頸部骨折，送醫搶救5天後仍宣告不治。綜合報道，住在中央邦尼默傑的男子Rakesh Garasiya是一名棉被、毯子商人，他13日上午在朋友家屋外的空地上，把商品鋪在地上充當緩衝，以此打前空翻消磨時間，他的朋友則坐在附近閒聊。Garasiya第一次打空翻時，背部未能未全摔到棉被上，他便整理一下棉被位置再作嘗試，然而，他這次預計距離似乎有偏差，導致他頭頂直撼地面。

Garasiya第一次打空翻時，背部未能未全摔到棉被上。(X) 他便整理一下棉被位置再作嘗試。(X) 然而，他這次預計距離似乎有偏差，導致他頭頂直撼地面。(X) 然而，他這次預計距離似乎有偏差，導致他頭頂直撼地面。(X) 然而，他這次預計距離似乎有偏差，導致他頭頂直撼地面。(X) Garasiya頭部撼地後，立即摔在棉被上全身繃緊，未幾就失去意識。(X)

事主留醫5日後離世

CCTV影片顯示，Garasiya頭部撼地後，立即摔在棉被上全身繃緊，未幾就失去意識。他的朋友見Garasiya久久未有反應，便上前查看，又拉一拉他手，但Garasiya全身軟癱沒有反應，便將他送院搶救，惟留醫5日後(18)下午離世。

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