男子練前空翻失手　頭直撞地頸折慘死(有片)

印度中央邦一名18歲少年，在擺買的空地上練習前空翻，詎料失手導致頭部著地、頸部骨折，送醫搶救5天後仍宣告不治。綜合報道，住在中央邦尼默傑的男子Rakesh Garasiya是一名棉被、毯子商人，他13日上午在朋友家屋外的空地上，把商品鋪在地上充當緩衝，以此打前空翻消磨時間，他的朋友則坐在附近閒聊。Garasiya第一次打空翻時，背部未能未全摔到棉被上，他便整理一下棉被位置再作嘗試，然而，他這次預計距離似乎有偏差，導致他頭頂直撼地面。