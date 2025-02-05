男子腳甲出現一徵狀 驚揭患罕癌 妻子的堅持救一命

英國一名女子有天發現丈夫的腳甲，出現一個奇怪變化，堅持要他看醫生，最終證實她的直覺是對的——丈夫患上一種罕見癌症。
居於索利哈爾(Solihull)的52歲男事主David Edges於2022年5月時，腳甲出現一條淺色的線，他不以為意，但妻子Kelly卻大為緊張。
47歲妻子Kelly是化妝專家，她記得在九十年代讀過一個有關指甲的課程，裡面提到指甲無故出現線等變化，可能涉及疾病。
Kelly堅持要丈夫看醫生，但醫生認為沒有大問題，只著Edges留意指甲未來有沒有變化。Kelly不甘心「坐以待斃」，叫丈夫去看另一位醫生尋求第二意見，這位醫生則認為只是真菌感染。
腳甲異狀｜證實罹患「甲下黑色素瘤」
但之後Edges腳甲上的線變得愈來愈闊，反映Kelly的直覺是對的。她及Edges主動要求醫生作抹片化驗，結果證實Edges罹患「甲下黑色素瘤」(Subungual Melanoma)，是罕見而且惡性的皮膚癌，據報只佔黑色素瘤病例的1至3%。
Kelly憶述當時得知消息時十分震驚，並指通常醫生對皮膚的痣出現變化有高度警覺性，但因甲下黑色素瘤較罕見，便可能掉以輕心。她又說丈夫剛看醫生時，「很樂意遵從醫囑(指他沒事並叫他多留意)，但我卻不以為然」，最終由求醫到確診花了17個月時間。Edges接受手術清除癌細胞，並接受植皮手術後，現已康復。