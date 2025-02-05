男子腳甲出現一徵狀 驚揭患罕癌 妻子的堅持救一命

男事主腳甲出現一情況，之後確診一種罕見癌症。(互聯網)

英國一名女子有天發現丈夫的腳甲，出現一個奇怪變化，堅持要他看醫生，最終證實她的直覺是對的——丈夫患上一種罕見癌症。

居於索利哈爾(Solihull)的52歲男事主David Edges於2022年5月時，腳甲出現一條淺色的線，他不以為意，但妻子Kelly卻大為緊張。

47歲妻子Kelly是化妝專家，她記得在九十年代讀過一個有關指甲的課程，裡面提到指甲無故出現線等變化，可能涉及疾病。

Kelly堅持要丈夫看醫生，但醫生認為沒有大問題，只著Edges留意指甲未來有沒有變化。Kelly不甘心「坐以待斃」，叫丈夫去看另一位醫生尋求第二意見，這位醫生則認為只是真菌感染。