男子與妻兒行商場 竟伺機偷拍4女裙底 途人拍下過程 卻遭指責(有片)

馬來西亞一名男子在商場的扶手電梯上，疑似偷拍4名女子的裙底，但黃雀在後，有途中發現暗中拍下他的惡行，令人更驚訝的是，男子當時正在妻兒外出，趁空檔期間犯案。

有網民在Facebook發片稱事發在檳城Sunway Carnival Mall，指一名男子疑似多次跟隨穿著短裙的女性乘搭扶手電梯，並以反拿手機的方式朝裙底拍攝。發文者表示，之後已向商場內的警察及保安通報，但有關方面處理速度緩慢，該名男子最終未有被攔下。

當地傳媒則報道，該名男子的疑似偷拍行為是由一名女事主發現。女事主周日下午5時許，跟丈夫在商場的咖啡店休息期間，看到該男子可疑一幕，並在20分鐘內看到他疑似偷拍了4名女子的裙底。女事主之後發現，該男子與妻兒在商場內會合，直言難以相信對方會在跟妻兒外出期間的空擋，偷拍其他女子裙底。

男子疑似偷拍其中兩名女子連環圖︰