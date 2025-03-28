男子與朋友打賭深蹲2000次　尿變啡色腎功能損半險喪命(有片)

俄羅斯一名21歲男子與朋友打賭，在限定時間內完成2,000次深蹲，結果他完成挑戰，但僅幾小時後，雙腿就嚴重酸痛腫脹，劇痛當擋，尿液顏色還變成深褐色，甚至一度無法排尿，求醫驚揭患橫紋肌溶解症，導致腎功能嚴重受損，差點喪命。

綜合報道，這名來自海參威的21歲男子於1月26日晚上6時開始做深蹲，一直撐到凌晨3時，完成2,000次深蹲，但幾小時後，身體很快就出現異狀，忍受了3天痛苦，終於到醫院求醫。醫生發現他的腎功能嚴重下降，並出現橫紋肌溶解症的徵狀。醫生指，這一種罕見但可能致命的疾病，當過度的肌肉分解向血液中釋放毒素時就會發生，毒素會使腎臟超負荷，導致嚴重損傷甚至衰竭，就事主的情況，顯示他的腎功能已下降至正常水平的 50%。如果不及時治療，橫紋肌溶解症會導致永久性腎臟損傷、心臟併發症甚至死亡。