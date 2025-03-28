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國際
2025-03-28 15:10:00

男子與朋友打賭深蹲2000次　尿變啡色腎功能損半險喪命(有片)

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男子與朋友打賭深蹲2000次，尿變啡色腎功能損半險喪命。(IG)

男子與朋友打賭深蹲2000次，尿變啡色腎功能損半險喪命。(IG)

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俄羅斯一名21歲男子與朋友打賭，在限定時間內完成2,000次深蹲，結果他完成挑戰，但僅幾小時後，雙腿就嚴重酸痛腫脹，劇痛當擋，尿液顏色還變成深褐色，甚至一度無法排尿，求醫驚揭患橫紋肌溶解症，導致腎功能嚴重受損，差點喪命。

綜合報道，這名來自海參威的21歲男子於126日晚上6時開始做深蹲，一直撐到凌晨3時，完成2,000次深蹲，但幾小時後，身體很快就出現異狀，忍受了3天痛苦，終於到醫院求醫。醫生發現他的腎功能嚴重下降，並出現橫紋肌溶解症的徵狀。醫生指，這一種罕見但可能致命的疾病，當過度的肌肉分解向血液中釋放毒素時就會發生，毒素會使腎臟超負荷，導致嚴重損傷甚至衰竭，就事主的情況，顯示他的腎功能已下降至正常水平的 50%。如果不及時治療，橫紋肌溶解症會導致永久性腎臟損傷、心臟併發症甚至死亡。

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男子於晚上6時開始做深蹲，一直撐到凌晨3時，完成2,000次深蹲。(IG) 幾小時後，雙腿就嚴重酸痛腫脹，劇痛當擋，尿液顏色還變成深褐色，甚至一度無法排尿。(IG)

醫院警告切勿魯莽進行健身挑戰

幸運的是，醫院的腎臟科團隊最終穩定他的病情，無需進行透析，但事主需要3個月到1年的時間才能完全康復，期間需要專門的治療和仔細的監測。

醫院就此發表官方聲明，警告民眾切勿魯莽進行健身挑戰。醫院表示，力量不僅意味著身體上的成就，也意味著懂得如何保護自己的身體。雖然經常運動有益健康，但超越身體的極限可能會導致災難性的後果。

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