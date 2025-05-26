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國際
2025-05-26 11:15:00

男子裸辭後與愛貓帆船橫渡太平洋！航行25天抵達夏威夷爆紅

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男子裸辭後與愛貓帆船橫渡太平洋！航行25天抵達夏威夷爆紅

男子裸辭後與愛貓帆船橫渡太平洋！航行25天抵達夏威夷爆紅

美國奧勒岡州的一名29歲男子辭去了輪胎公司的工作，動用所有退休金，帶著他的貓Phoenix駛著帆船獨自航行前往夏威夷。Oliver Widger在航程中在社群上分享點滴，沒想到意外爆紅。24日他終於抵達夏威夷，受到熱烈歡迎，讓他受寵若驚。

患罕見病或致癱瘓

住在奧勒岡州的Oliver Widger於4月底與愛貓Phoenix一起啟航前往夏威夷。會踏上這段旅程的契機是Oliver Widger在四年前被診斷出一種可能導致癱瘓的罕見病，這改變了他對生活的想法，他了解到自己其實根本不喜歡當時的工作，於是鼓起勇氣裸辭，並計劃買一艘帆船環遊世界。

Oliver Widger的愛貓Phoenix。 Oliver Widger的愛貓Phoenix。 Oliver Widger的愛貓Phoenix。 Oliver Widger的愛貓Phoenix。 患上罕見病的Oliver Widger裸辭後與愛貓橫渡太平洋，並在夏威夷爆紅。（美聯社） 患上罕見病的Oliver Widger裸辭後與愛貓橫渡太平洋。（美聯社） 患上罕見病的Oliver Widger裸辭後與愛貓橫渡太平洋。（美聯社） 患上罕見病的Oliver Widger裸辭後與愛貓橫渡太平洋。（美聯社） 患上罕見病的Oliver Widger裸辭後與愛貓橫渡太平洋。（美聯社） 患上罕見病的Oliver Widger裸辭後與愛貓橫渡太平洋。（美聯社） 患上罕見病的Oliver Widger裸辭後與愛貓橫渡太平洋，並在夏威夷爆紅。（美聯社）

自學航海改船

下定決心後，Oliver Widger看影片自學航海，花了幾個月時間重新改造他買下的船，帶著Phoenix踏上旅程。

他的故事在社群上爆紅，TikTok和IG都有一百多萬粉絲，甚至上了全國新聞，引起大眾的共鳴。

5月24日，他與Phoenix終於順利抵達目的地夏威夷的歐胡島，並受到夏威夷州州長葛林（Josh Green）在內的許多人歡迎，大批粉絲讓他受寵若驚，他形容自己「必須抓住東西才不會摔倒」。

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Oliver Widger表示，「我想很多人整天都在辛苦工作，現在賺多少錢並不重要，每個人都只想勉強維持生計，這會讓你精疲力竭。」

當被問到接下來的計劃時，Oliver Widger說他之前只專注在要到夏威夷，並沒有去想之後要做甚麼，而且他現在必須修理他的船。不過他也透露，法屬玻里尼西亞感覺似乎不錯。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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