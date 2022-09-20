男子視像會議松鼠闖入 騰騰震像女人尖叫「啊……走開走開走開」嗌爆咪(有片)

網上流傳一段短片出現既好笑又好慘的一幕，一名男子開視像會議時，一隻玩皮松鼠闖入房內，他嚇至從座椅上彈起，然後敵不動我不動一會兒，並拿起手邊的棒球棍戒備。豈料那隻松鼠「突襲」衝向他，那男子嚇到騰騰震，像女人見到老鼠般，瘋狂地尖叫起來，「噢，我的天。啊……走開、走開、走開」。慌張至極的他甚至跳到桌子上，松鼠這時從高處飛撲向桌子，瞬間驚嚇度爆燈，他從桌上跳下來，松鼠甚至竄到他腳邊，他一邊揮舞棒球棍，一邊尖叫「走、走、走」，驚叫聲嗌爆咪。之後松鼠終於遠離他。

「松鼠飛向桌子一幕十分搞笑」

有網民留言指，片中那松鼠飛向桌子的一幕十分搞笑。另人笑稱，「完美地表達我遇到同樣情況的反應。」有人則指出，似乎松鼠常常出現，片中男子手邊放有棒球棍防備。短片上載者稱，那隻松鼠從煙囪進入屋內，還上載了片中男子碰上其他松鼠的短片，那些松鼠似乎很喜歡嚇他，常在他的屋子周圍出現。其中一段短片，那男子在門口外遇見松鼠，他嘗試走近，但當松鼠一郁動，他立即驚慌地走開。