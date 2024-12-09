男子讀聖經後走火入魔　殺數人碎屍吃心臟稱「向上帝獻祭」

美國一名男子連殺數人，還把死者的部份遺體吃掉，手段兇殘變態。警方認為這名男子的犯罪動機似乎與信仰有關。

承認謀殺3個人還向警方加碼爆料

據外媒報道，44歲的索恩伯格(Jason Thornburg) 涉嫌謀殺了3個人，日前被陪審團判處死刑。這宗謀殺案發生在2021年，當時德州消防員在撲滅了一場垃圾箱火災後，在裡頭發現3具不完整的遺體，警方於是展開調查，循線逮捕了索恩伯格。

索恩伯格被捕後，不但承認犯案，還向警方加碼爆料，除了垃圾箱的3人之外，他還殺死了61 歲的室友馬克·朱厄爾(Mark Jewell) ，警方還發現他的女友塔尼婭·貝蓋(Tanya Begay )也在2017年時宣告失蹤，索恩伯格恐怕也涉有重大嫌疑。