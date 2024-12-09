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國際
2024-12-09 10:40:00

男子讀聖經後走火入魔　殺數人碎屍吃心臟稱「向上帝獻祭」

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男子讀聖經後走火入魔　殺數人碎屍吃心臟稱「向上帝獻祭」

索恩伯格因謀殺罪被判死刑。（圖／美聯社）

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美國一名男子連殺數人，還把死者的部份遺體吃掉，手段兇殘變態。警方認為這名男子的犯罪動機似乎與信仰有關。

承認謀殺3個人還向警方加碼爆料

據外媒報道，44歲的索恩伯格(Jason Thornburg) 涉嫌謀殺了3個人，日前被陪審團判處死刑。這宗謀殺案發生在2021年，當時德州消防員在撲滅了一場垃圾箱火災後，在裡頭發現3具不完整的遺體，警方於是展開調查，循線逮捕了索恩伯格。

索恩伯格被捕後，不但承認犯案，還向警方加碼爆料，除了垃圾箱的3人之外，他還殺死了61 歲的室友馬克·朱厄爾(Mark Jewell) ，警方還發現他的女友塔尼婭·貝蓋(Tanya Begay )也在2017年時宣告失蹤，索恩伯格恐怕也涉有重大嫌疑。

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對聖經深入了解後覺得有必要進行「獻祭儀式」

索恩伯格供稱，他覺得有必要進行「獻祭儀式」，他表示自己對聖經有深入的了解，他的行為是「人類向上帝的犠牲」。他吃掉他們的心臟和其他身體部位後再焚毁屍體，其中一名死者的遺體甚至被他切成碎片，手段相當兇殘。

他的辯護律師則主張索恩伯格有精神失常的狀況，因此應被判無罪。但陪審團在當地時間4日做出判決，索恩伯格遭判死刑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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