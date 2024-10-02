男子買麵包回家 全家17人粉身碎骨亡「只剩殘肢」｜以黎衝突

中東局勢持續升溫，伊朗向以色列狂射近200枚導彈之際，以色列持續在黎巴嫩的軍事行動，包括其所稱的「有限度地面進攻」。以軍周日空襲黎巴嫩時，炮彈擊中當地一條村落，當時一名57歲男子外出為家人購買麵包，但回家時全數17名家人摯愛，均已被炸死。

以黎衝突｜在麵包店聞巨響 飛奔回家「所有人都不在了」

57歲的Qassem al-Qadhi住在貝卡谷地(Bekka valley)的扎布德村(Zabboud)。他憶述，「那時是早上11時，我們本來坐在屋前，之後我出外為他們(家人)買麵包」。他到了麵包店後，突然聽到一下爆炸巨響，「我嘗試致電聯絡他們，我飛奔回家，但所有人都不在了，只剩殘肢。」