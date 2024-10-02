男子買麵包回家 全家17人粉身碎骨亡「只剩殘肢」｜以黎衝突

中東局勢持續升溫，伊朗向以色列狂射近200枚導彈之際，以色列持續在黎巴嫩的軍事行動，包括其所稱的「有限度地面進攻」。以軍周日空襲黎巴嫩時，炮彈擊中當地一條村落，當時一名57歲男子外出為家人購買麵包，但回家時全數17名家人摯愛，均已被炸死。
以黎衝突｜在麵包店聞巨響 飛奔回家「所有人都不在了」
57歲的Qassem al-Qadhi住在貝卡谷地(Bekka valley)的扎布德村(Zabboud)。他憶述，「那時是早上11時，我們本來坐在屋前，之後我出外為他們(家人)買麵包」。他到了麵包店後，突然聽到一下爆炸巨響，「我嘗試致電聯絡他們，我飛奔回家，但所有人都不在了，只剩殘肢。」
他悲痛不已的說，「17人，包括我兒子的未婚妻、她的母親、我的妻子、我3個兒子兩個女兒，以及7名孫兒」，「我家中有17位烈士」。
以軍連日轟炸黎巴嫩︰
以黎衝突｜25歲兒子服役逃過一劫「兩小時前我們還在一起」
al-Qadhi的38歲長子Mohammad任職電工、兩名幼子Ali和Mehdi則跟爸爸一起耕種及照料牲口，而分別22歲及18歲的女兒Zaynab和 Fatima則在讀大學；至於孫兒則介乎2至9歲。所有人都一下子在al-Qadhi生命中消失。
唯一倖存的是事發時不在家、剛去服兵役的25歲兒子Hussein。Hussein本來計劃於10月12日跟未婚妻結婚，但未婚妻和Hussein的母親等，於日前在以軍空襲中死亡，如今又再接到全家人喪命的噩耗，大受打擊的他說當日才剛離家不久，「兩小時前，我還跟他們在一起，突然之間，大家都不在了」。他說事前以為其所住的小村落，距離以色列邊境有125公里之遠，認為應該安全，但想不到仍受空襲。