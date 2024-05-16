男子赴英留學結婚生仔買樓 做過陪審員拎過好市民 46年後被告知仍是「黑戶」

據英國廣播公司（BBC）、《衛報》(The Guardian)、《利物浦回聲報》（Liverpool Echo）等多家媒體16日報導，來自迦納的沙迪（Nelson Shardey）現年75歲，他在1977年11月從西非國家迦納（Ghana）持學生簽證到英國南安普頓（Southampton）留學，就讀會計學專業。

西非的一名男子在英國生活46年，結了2次婚並育有2子，卻在70歲時被官方告知，他還不是英國公民。他的家人認為他受到不公正待遇，向英國內政部提起訴訟。

在迦納發生政變後，沙迪無法獲得來自迦納的經濟支持，於是退學開始在英國全職工作，獲得了國民保險號碼（NI Number）並在南安普頓買了房子。1990年，他賣掉這套房子遷至沃勒西（Wallasey），在1991年至2022年經營一家書報亭，期間經歷了兩段婚姻，並育有2名子女，均已成年。

據英國廣播公司（BBC）、《衛報》(The Guardian)、《利物浦回聲報》（Liverpool Echo）等多家媒體16日報導，來自迦納的沙迪（Nelson Shardey）現年75歲，他在1977年11月從西非國家迦納（Ghana）持學生簽證到英國南安普頓（Southampton）留學，就讀會計學專業。

2007年，沙迪（左）因擊退一名用球棒襲擊送貨員的強盜，獲得英國官方的表彰。（圖／翻攝自網路）

擔任過陪審員獲得過英國官方表彰

沙迪表示，他從未離開過英國，因為他認為沒有必要，並將英國視為自己的家。他稱，他所有的財產包括房子在內都是合法貸款來的，辦理貸款的時候沒有人質疑他的身份。他多年來都有在繳稅並且努力工作，甚至還擔任過陪審員，2007年他因擊退一名用球棒襲擊送貨員的強盜而獲得英國官方的表彰。

2019年，因為在迦納的母親過世，沙迪向英國官方申請護照以便辦理手續時，卻得知自己還不是英國人，無權留在英國。工作人員表示，他可以考慮申請為期10年的永久居留，不過需要花費7,000英鎊（約24.5萬新台幣）成本，並額外支付10,500英鎊（約42.7萬新台幣）才能使用英國國民健康服務（NHS）。也就是說，儘管尼爾森已經在英國生活了46年，但他可能要到80多歲才能獲得英國公民身份。

目前，沙迪的家人正向英國內政部提起訴訟，認為沙迪受到不公平的待遇，但如果輸掉這場官司，他們就必須支付政府數千英鎊的律師費。

據報導，英國內政部發言人表示，不宜對正在進行的法律訴訟發表評論。

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