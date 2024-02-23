男子面腫狂流鼻血　醫生從鼻吸出150隻活蟲(有片慎入)

美國佛羅里達州有名男子因為覺得臉部出現不明腫脹，還不時流鼻血，前往醫院就醫，詎料檢查後發現他的鼻腔內長有滿滿的蟲，最終醫生用儀器在他的鼻內吸出多達150條活蟲，畫面相當嚇人。

綜合報道，居於佛州的一名男子曾罹癌，去年10月開始感到不適，直至今年2月9日，臉部跟嘴唇開始異常腫脹，而且經常流鼻血，決定前往Jacksonville當地一間醫院求醫。醫生David Carlson為他檢查後發現，男子的鼻腔內有數十條蟲正進食、排泄、褪殼及活動，相信因此導致炎症。醫生用儀器試圖將鼻內活蟲吸出，但由於數量眾多，令機器一度塞住。醫生指：「那些蟲大小不一，大的居然與我小指末端那麼大，裡面還有許多幼蟲竄動」，後來醫生改用較強的儀器才能將活蟲清除，點算之下，竟有多達150條蟲。