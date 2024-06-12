男子面貼面吻男童兼咬耳仔 電視直播全拍下 警調查指無犯罪掀爭論(有片)｜網上熱話

是行為不檢、孌童行為，還是民眾太敏感、未審先判？英國廣播公司(BBC)早前直播世界桌球錦標賽期間，拍到觀眾席上有一名中年男子，對一名男童作出親暱舉動，跟他面貼面及親吻他之餘，更輕咬男童耳朵。當發現鏡頭時，中年男及男童頭碰頭，向鏡頭展露笑容。

這一幕據報「震撼」了不少觀眾，片段在社交平台X錄得逾1,200萬次瀏覽，網民紛紛留言稱「可憐的孩子。立即揪出這個男人，保護這個孩子！」有人直指片段「令人作嘔」。事件引起社會關注後，有人隨即向警方舉報。警方發言人較早前表示「警方已注意到有關片段，會檢視內容」。