男子頭笠絲襪闖安老院性侵76歲婦　辯護律師：他只想偷東西

澳洲新南威爾斯州一名76歲女性在安老中心，疑遭一名男子闖入性侵，但男疑犯全盤否認，惟受害人已經因其他疾病過世，無法當庭指證，被告的律師辯稱他只是想要偷東西來償還債務，案件目前在科夫斯港進行審理。

綜合報道，案件發生在2024年1月1日清晨，31歲男子Hayden Carl Skinner翻越圍欄闖入一間安老中心，進入76歲女住客的房間對她性侵得逞，案件近日開始審理。第一位趕到現場的護士作證指，受害人清楚表示「有男人闖進來侵犯我」，還能說出對方頭戴絲襪、體格壯碩；安老中心醫護也作證，受害人清楚說出她與施襲者拉扯中抓了對方的臉，還被對方用手肘壓住胸口、脖子、嘴巴，被脫掉褲子、內褲和尿墊，受害人大腿內側有瘀傷，下體有擦傷。檢方化驗調查結果顯示，受害人的指甲、褲子背面採集到被告的DNA。檢方指出，受害人身體虛弱但無認知障礙，由於她已經因其他疾病過世，無法與被告交叉訊問。