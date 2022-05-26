男子駕車與愛犬由巴西往阿拉斯加 抵終點前2天遇車禍同喪命

巴西29歲網紅Jesse Koz帶著養了6年的愛犬金毛尋回犬Shurastey，駕駛1978年出廠的古董甲蟲車從巴西出發經美洲往美國阿拉斯加州。他2017年開始這趟長途旅程，已走了8.32萬公里路，遊歷了17個國家，不時上載一人一狗一車的旅遊照。惟距離終點站阿拉斯加僅兩天卻傳來噩耗，Koz周一在美國俄勒崗州公路與一輛汽車迎頭相撞，其所駕駛的甲蟲車嚴重損毀變成廢鐵，他與愛犬當場死亡。對方62歲女司機受傷送院，車內一名兩歲兒童未有受傷。

2020年爆發新冠肺炎延誤旅程 Koz今趟跨國之旅在2020年受新冠肺炎疫情影響而延誤，令他無法駕車穿過墨西哥與美國之間的邊境，被逼返回巴西。他今年1月恢復這次長征之旅返回墨西哥，與其甲蟲車「團聚」。Koz稱，「我們在2020年9月離開墨西哥，打算只在巴西逗留4個月，期望美墨邊境會重開。」估不到數月過去仍無重開消息，一個月一又一個月，這次夢想旅程差點不成功。一人一狗一車終於在今年2月跨過墨西哥邊境進入德州，到訪了侯斯頓的美國太空中心，之後前往路易斯安那州等地，4月到了東岸華盛頓和紐約，至月底返回西岸亞利桑那州，繼續前往阿拉斯加。