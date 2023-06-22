男子「自鎖GG」鑰匙被前女友取走 穿環師出動槌仔解除封印

記者陳怡伶／綜合報導
西班牙一名男子為了與女友製造情趣，竟用鎖頭把自己的「陰莖」上鎖，然而還沒有跟女友拿回鑰匙，2人就分手了。3個多月以來，男子試圖把鎖頭除下，卻一直沒有成功。等到終於拿回鑰匙時，鎖頭卻早就生鏽到打不開。他只好向紋身店求助，最終穿環師出動槌仔才得以解脫，相關過程被拍成影片，在網路上引起熱議。
鎖頭生鏽打不開
據《鏡報》報道，男事主8個月前為了製造情趣，購買了一組鎖頭與鑰匙，不時在約會時把陰莖上鎖，並將鑰匙交給女友保管。不過2人在3個月前分手，鑰匙也被前任帶走。男子一直試圖自行拆除鎖頭卻沒有用，及後終於鼓起勇氣，跟前任取回鑰匙，然而還是打不開鎖頭，唯有向紋身店求助。
根據TikTok影片畫面，穿環師圖爾塔（La Tuerta）與艾力克斯（Alex）戴著橡膠手套檢查，並且商量如何移除鎖頭。艾力克斯表示：「它生鏽得很嚴重。你都戴著它洗澡，對吧？」男子則是全程背對著鏡頭。
類似事件幾乎每月發生
花了一輪工夫後，兩名穿環師最終順利把鎖頭從男子的陰莖移除。圖爾塔解釋：「鎖頭已經掛上去太久，有一部分生鏽了，鑰匙無法完全插進去，因此無法轉動。我們非常謹慎地把鑰匙插好，小心翼翼地用槌仔敲幾下，它就脫落了」。不過，更讓人驚訝的是，圖爾塔表示她幾乎每個月都會看到類似事件。
這部影片在TikTok已累計超過230萬次觀看，網友們紛紛留言，「我有好多疑問」、「真難想像這種事每個月都會發生」、「我的天，生鏽可能會造成嚴重感染」。還有網友調侃，「這真是強迫他忠誠的好方法」。
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