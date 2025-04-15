熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-15 15:45:00

男子24小時做逾1萬次引體上升　重奪健力士世界紀錄頭銜(有片)

分享：
男子24小時做逾1萬次引體上升，重奪健力士世界紀錄頭銜。(IG)

男子24小時做逾1萬次引體上升，重奪健力士世界紀錄頭銜。(IG)

adblk5

美國健身愛好者Truett Hanes2年前以24小時內完成8,100次引體上升的成績，創下健力士世界紀錄，惟紀錄僅維持短短一日就被他人打破。經過長期的艱苦訓練後，他再次挑戰人類體能極限，最終以10,001次引體上升，重奪24小時內完成最多次引體上升的世界紀錄，也是史上首位突破5位數次數的紀錄保持者。

綜合報道，Truett早於2023年曾以8,100次引體上升創下健力士世界紀錄，贏得全球關注，但該項紀錄僅僅保持了一天，就被澳洲警察Gary Lloyd8,600次超越，去年9月更被YouTuberDoug “Censor” Martin」以9,250次奪走頭銜，讓Truett二度嚐到失敗的滋味，為了重奪榮譽，Truett立下「至少1萬次」的目標，並在過去半年內進行更嚴格的訓練，除了苦練超過12萬次引體上升之外，還調整了飲食與訓練計畫，全力備戰。

adblk6
Truett於2月1日上午11時展開挑戰，一直嘗試至隔天上午9時16分，順利完成第1萬零1次引體上升。(IG) Truett於2月1日上午11時展開挑戰，一直嘗試至隔天上午9時16分，順利完成第1萬零1次引體上升。(IG) Truett直言，儘管訓練過程相當痛苦，但他從未想過放棄，同時亦十分感謝妻子Alicia的全力支持。(IG)

Truett：我不是天賦異稟 只是不願放棄

健力士世界紀錄官網於本月2日正式公布，Truett21日上午11時展開挑戰，當時他雙手塗上鎂粉、意志堅定，在親友的陪伴與打氣聲中，一直嘗試至隔天上午916分，順利完成第1萬零1次引體上升，打破過往所有紀錄。Truett直言，即使訓練過程相當痛苦，但他從未想過放棄，同時亦十分感謝妻子Alicia的全力支持。他希望能夠透過這次挑戰來激勵更多人堅持夢想，並強調：「我不是天賦異稟，只是不願放棄，只要每天努力一點點，總有一日必定會達成目標」。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能