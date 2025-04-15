男子24小時做逾1萬次引體上升　重奪健力士世界紀錄頭銜(有片)

美國健身愛好者Truett Hanes於2年前以24小時內完成8,100次引體上升的成績，創下健力士世界紀錄，惟紀錄僅維持短短一日就被他人打破。經過長期的艱苦訓練後，他再次挑戰人類體能極限，最終以10,001次引體上升，重奪24小時內完成最多次引體上升的世界紀錄，也是史上首位突破5位數次數的紀錄保持者。

綜合報道，Truett早於2023年曾以8,100次引體上升創下健力士世界紀錄，贏得全球關注，但該項紀錄僅僅保持了一天，就被澳洲警察Gary Lloyd以8,600次超越，去年9月更被YouTuber「Doug “Censor” Martin」以9,250次奪走頭銜，讓Truett二度嚐到失敗的滋味，為了重奪榮譽，Truett立下「至少1萬次」的目標，並在過去半年內進行更嚴格的訓練，除了苦練超過12萬次引體上升之外，還調整了飲食與訓練計畫，全力備戰。