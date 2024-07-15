男技工自告奮勇 僅戴N95口罩入屠房「毒氣室」30秒即昏迷 送院亡

馬來西亞一個豬隻屠宰場發生恐怖意外，一名44歲華人技工自告奮勇進入如同「毒氣室」般、用作弄暈豬隻的的二氧化碳室內，撿拾零件，如果在約30秒後昏迷不醒，最終死亡。

事發在去年7月19日下午，位於裕廊布羅巷的一個豬隻屠宰場因在早一天有設備發生故障，維修團隊檢查後發現是地牢上方的一個「機械門軸承」(machinery door bearing)損壞需更換。維修工人想換掉該零件時，其托架卻意外掉進地牢。

屠房意外｜地牢充滿二氧化碳 弄昏待宰豬隻

當日下午2時許，一名技工戴上口罩和呼吸器爬入地牢撿拾托架，但因地牢充滿二氧化碳(用作弄昏待宰豬隻)，他約30秒即感呼吸困難，立即撤出。該名技工休息了數分鐘後，呼吸才回復正常，上司見狀叫他用新托架，不用去撿在地牢的那個。