男技工自告奮勇 僅戴N95口罩入屠房「毒氣室」30秒即昏迷 送院亡

馬來西亞一個豬隻屠宰場發生恐怖意外，一名44歲華人技工自告奮勇進入如同「毒氣室」般、用作弄暈豬隻的的二氧化碳室內，撿拾零件，如果在約30秒後昏迷不醒，最終死亡。
事發在去年7月19日下午，位於裕廊布羅巷的一個豬隻屠宰場因在早一天有設備發生故障，維修團隊檢查後發現是地牢上方的一個「機械門軸承」(machinery door bearing)損壞需更換。維修工人想換掉該零件時，其托架卻意外掉進地牢。
屠房意外｜地牢充滿二氧化碳 弄昏待宰豬隻
當日下午2時許，一名技工戴上口罩和呼吸器爬入地牢撿拾托架，但因地牢充滿二氧化碳(用作弄昏待宰豬隻)，他約30秒即感呼吸困難，立即撤出。該名技工休息了數分鐘後，呼吸才回復正常，上司見狀叫他用新托架，不用去撿在地牢的那個。
屠房意外｜事主自告奮勇 幫同事檢零件
該名技工其後向較為資深的事主何志明(音譯Hoe Chee Meng)詢問，有沒有新托架，事主雖非負責維修工作，但因知道豬場內沒有其他托架可用，便自告奮勇去檢拾掉進地牢的托架。
據報旁人得悉後，立即勸阻事主，但事主說自己已入過地牢幾次，相信不會有問題。事主之後戴上N95口罩進入地牢，但跟上述技工一樣，僅30秒後即感呼吸困難，急忙爬梯返回地面，但只爬了兩級即告昏倒跌回地牢。
同事大驚下立即叫救護車，並以吹風機向地牢吹風及向地牢注水，希望吹淡二氧化碳及提供氧氣。但事主送院後證實不治。案件日前進行死因聆訊，裁定為不幸的意外事故，驗屍官指事主是因缺氧死亡。