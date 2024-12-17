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國際
2024-12-17 14:33:00

男教師返工途中遭綁架　被女家親戚用槍指住逼婚(有片)

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男教師返工途中遭綁架，被女家親戚用槍指住逼婚。(X)

男教師返工途中遭綁架，被女家親戚用槍指住逼婚。(X)

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今時今日竟然還有逼婚。印度比哈爾州一名男教師上周五(13)在上班途中遭十多人埋伏綁架。他被帶到一處寺廟，並被槍指住及毆打，原來是強逼他與一名女子結婚。

綜合報道，當地男子Avnish Kumar最近通過公務員考試，並獲得一份教師工作。13日，他在三輪機車上班途中，突然遭到十數人攔截綁架。期間，他被人用槍指住，並遭到毆打。原來要逼他與一名被指與他有4年關係的女子Gunjan結婚。

網上影片顯示，Kumar被多人控制下與Gunjan 進行結婚儀式，他在極不情願和神情痛苦的狀態下完成結婚儀式，不願抬頭亦拒絕望向Gunjan。儀式結束後，Kumar設法逃脫並報警。

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Kumar被多人控制下與Gunjan進行結婚儀式。(X) Kumar不願抬頭亦拒絕望向Gunjan。(X) Kumar不願抬頭亦拒絕望向Gunjan。(X)

警方：今年是比哈爾州80年來最多逼婚案一年

據悉，Gunjan聲稱與Kumar4年戀愛關系，兩人的關系非常認真，甚至經常出入酒店，以及同居，但他始終拒絕結婚。Gunjan說：「他答應跟我結婚並組建家庭，還帶我去他的學校。我們相愛4年，當我向他求婚時，他拒絕了。完全不可理喻！」Kumar則否認兩人關系，並指他曾被對方電話和跟蹤騷擾。他提出起訴，指控女方綁架和襲擊。Kumar家人亦表明拒絕接受Gunjan為家庭的成員。印度警方表示，2024年是比哈爾州80年來，逼婚案件最多的一年。

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