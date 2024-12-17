男教師返工途中遭綁架　被女家親戚用槍指住逼婚(有片)

今時今日竟然還有逼婚。印度比哈爾州一名男教師上周五(13日)在上班途中遭十多人埋伏綁架。他被帶到一處寺廟，並被槍指住及毆打，原來是強逼他與一名女子結婚。

綜合報道，當地男子Avnish Kumar最近通過公務員考試，並獲得一份教師工作。13日，他在三輪機車上班途中，突然遭到十數人攔截綁架。期間，他被人用槍指住，並遭到毆打。原來要逼他與一名被指與他有4年關係的女子Gunjan結婚。

網上影片顯示，Kumar被多人控制下與Gunjan 進行結婚儀式，他在極不情願和神情痛苦的狀態下完成結婚儀式，不願抬頭亦拒絕望向Gunjan。儀式結束後，Kumar設法逃脫並報警。