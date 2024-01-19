男歌手令5女同時懷孕　兼合辦產前Party震撼網民(有片)

美國1名男歌手竟然令5名女子同時懷孕，更令人驚訝的是，這5名孕婦不僅沒有爭風吃醋，還連同「經手人」一同舉辦新生兒派對(Baby shower)。而消息在曝光後「震驚」網民，截至昨日已經獲得946萬人按讚，點閱率更高達1,000萬次。

紐約布魯克林29歲女音樂家Lizzy Ashli​​egh日前在社交平台TikTok分享影片，顯示她和另外4名孕婦決定在皇后區舉辦產前寶寶派對。令人驚訝的是，讓她們懷孕的男人竟然是同一個人，就是同為音樂創作歌手的Zeddy Will。