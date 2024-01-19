熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 香港足球 垃圾徵費 床哥 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-19 15:17:00

男歌手令5女同時懷孕　兼合辦產前Party震撼網民(有片)

分享：
男歌手令5女同時懷孕，兼合辦產前Party「震驚」網民。(X)

男歌手令5女同時懷孕，兼合辦產前Party「震驚」網民。(X)

美國1名男歌手竟然令5名女子同時懷孕，更令人驚訝的是，這5名孕婦不僅沒有爭風吃醋，還連同「經手人」一同舉辦新生兒派對(Baby shower)。而消息在曝光後「震驚」網民，截至昨日已經獲得946萬人按讚，點閱率更高達1,000萬次。

紐約布魯克林29歲女音樂家Lizzy Ashli​​egh日前在社交平台TikTok分享影片，顯示她和另外4名孕婦決定在皇后區舉辦產前寶寶派對。令人驚訝的是，讓她們懷孕的男人竟然是同一個人，就是同為音樂創作歌手的Zeddy Will

事後Lizzy Ashliegh再次分享許多6人的合照，並表示「我們無法改變他是我們孩子爸爸的事實」。(X)

事後Lizzy Ashliegh再次分享許多6人的合照，並表示「我們無法改變他是我們孩子爸爸的事實」。(X)

網民：太瘋狂了吧

影片在網路上曝光後，網民留言表示「至少你們相處得很好」、「請告訴我這不是真的」、「太瘋狂了吧」、「這絕對是一場真人騷」、「媽媽們和睦相處，BB就能和兄弟姊妹在一起了」、「是真的嗎？還是惡作劇？」。由於影片在網路上引起廣泛討論，事後Lizzy Ashli​​egh再次分享許多6人的合照，並表示「我們無法改變他是我們孩子爸爸的事實，一切的發生都是有原因。我們決定一起努力，我們的家人也支持我們的決定！大家已經互相接受了，這對小孩來說更好。」她又透露，她為即將生下的孩子感到高興，因為小孩將出生在一個大家庭。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受