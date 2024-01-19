男歌手令5女同時懷孕　兼合辦產前Party震撼網民(有片)

美國1名男歌手竟然令5名女子同時懷孕，更令人驚訝的是，這5名孕婦不僅沒有爭風吃醋，還連同「經手人」一同舉辦新生兒派對(Baby shower)。而消息在曝光後「震驚」網民，截至昨日已經獲得946萬人按讚，點閱率更高達1,000萬次。
紐約布魯克林29歲女音樂家Lizzy Ashliegh日前在社交平台TikTok分享影片，顯示她和另外4名孕婦決定在皇后區舉辦產前寶寶派對。令人驚訝的是，讓她們懷孕的男人竟然是同一個人，就是同為音樂創作歌手的Zeddy Will。
網民：太瘋狂了吧
影片在網路上曝光後，網民留言表示「至少你們相處得很好」、「請告訴我這不是真的」、「太瘋狂了吧」、「這絕對是一場真人騷」、「媽媽們和睦相處，BB就能和兄弟姊妹在一起了」、「是真的嗎？還是惡作劇？」。由於影片在網路上引起廣泛討論，事後Lizzy Ashliegh再次分享許多6人的合照，並表示「我們無法改變他是我們孩子爸爸的事實，一切的發生都是有原因。我們決定一起努力，我們的家人也支持我們的決定！大家已經互相接受了，這對小孩來說更好。」她又透露，她為即將生下的孩子感到高興，因為小孩將出生在一個大家庭。
This man has gone viral for getting 4 women pregnant at the same time. pic.twitter.com/necs47yeuK— Daily Loud (@DailyLoud) January 17, 2024