男看護打兩份工　將僱主獨留車廂6小時熱死

美國北卡羅來納州一名55歲男看護，日前為偷偷到另一地方工作時，將有特殊需求、需要長期聘用看護的22歲男僱主獨留在炎熱的車裡6小時，導致對方喪生。男看護被控過失殺人罪，現正被關押在監獄。

綜合報道，22歲男子Dontarious Batts有特殊需求的男子，長期聘請全民醫保的看護協助他生活。55歲的看護Rogers Lee Inge Jr.周二(20日)本應負責照護Dontarious，卻又同時接受另一份工作。Rogers於當日早上8時，將Dontarious載到一間高中，關閉汽車引擎及打開車窗，確認Dontarious狀態後進入學校工作，2小時過後，Rogers返回車上檢查，確認Dontarious狀態後，繼續回到學校工作。直到下午4時17分，Rogers返回車上，發現Dontarious已經失去意識；隨即，Rogers隨即駕車前往附近消防站，並在途中報警，但救援人員檢查後宣告Dontarious已經死亡。