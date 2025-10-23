男移民扮女護士　ER開工2個月無人發現

英國發生一宗涉及醫療機構的詐欺事件。一名尼日利亞男移民借用女性友人的身分，進入柴郡(Cheshire)一間醫院擔任急症室(ER)的醫療助理，整整2個月都沒有人察覺有異，直至一名病人對其工作證上的女性照片起疑，事件才被揭穿。

綜合報道，事件發生在柴郡的切斯特伯爵夫人醫院(Countess of Chester Hospital)，33歲移民Lucius Njoku被指於今年2月到4月期間，假借他在該院工作的32歲女性友人Joyce George的身分，到該院的急診部門擔任醫療助理，負責照顧重症病人，包括替他們清潔身體、更衣及日常觀察紀錄等。即使他配戴的工作證上照片明顯是女性，醫院同事2個月以來都未有察覺異樣，直到一名疑心重的病人當面質疑Lucius的身分才令事件曝光。