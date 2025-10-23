男移民扮女護士　ER開工2個月無人發現

英國發生一宗涉及醫療機構的詐欺事件。一名尼日利亞男移民借用女性友人的身分，進入柴郡(Cheshire)一間醫院擔任急症室(ER)的醫療助理，整整2個月都沒有人察覺有異，直至一名病人對其工作證上的女性照片起疑，事件才被揭穿。
綜合報道，事件發生在柴郡的切斯特伯爵夫人醫院(Countess of Chester Hospital)，33歲移民Lucius Njoku被指於今年2月到4月期間，假借他在該院工作的32歲女性友人Joyce George的身分，到該院的急診部門擔任醫療助理，負責照顧重症病人，包括替他們清潔身體、更衣及日常觀察紀錄等。即使他配戴的工作證上照片明顯是女性，醫院同事2個月以來都未有察覺異樣，直到一名疑心重的病人當面質疑Lucius的身分才令事件曝光。
男事主獲緩刑 女友人逃離英國
報道指，Lucius是一名合格護士，以學生的身分到英國進修，尚未通過安全審查，因此並無在當地醫療機構工作的資格。他的妻子是英國國民保健署(NHS)的醫療工作者。Joyce George亦是尼日利亞人，透過仲介機構介紹在涉事醫院任職醫療助理，但借出工作證予Lucius頂替工作。案件經審訊後，Lucius因欺詐罪被判處16個星期監禁，緩刑12個月，並需完成80小時社區服務，外加支付239英鎊(約2,500港元)的費用和附加費。至於Joyce George則在被控欺詐後逃離英國，據信她如今已經返回尼日利亞，柴郡地方法院對她發出逮捕令。
傳媒亦提到，事發的切斯特伯爵夫人醫院，正是英國知名的「殺人護士」Lucy Letby曾任職的醫院。Lucy Letby在2015年至2016年期間，涉嫌以替新生兒注射空氣並餵食胰島素的方式，殺害7名無辜的嬰兒，並密謀再殺掉另外多名嬰兒，被判15項無期徒刑，目前正在服刑中。