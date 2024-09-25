男遊客碼頭跳開心舞慘被雷劈　奇蹟甦醒：像在地獄燃燒(有片)

一名俄羅斯男子早前到格魯吉亞首府喬治亞州遊玩，在度假勝地巴統(Batumi)的碼頭上和朋友一起歡樂跳舞期間，突然天降一道雷電擊中他，令他當場倒地不起，慶幸他大難不死，轉眼慢慢甦醒，就連醫生都稱是「奇蹟」，至於男子醒來後形容被雷劈一刻，就像在地獄被燃燒一樣。

綜合報道，32歲的遊客Pavel Smirnov和朋友一起到喬治亞度假，到了巴統的一處碼頭，兩人當時心情興奮就拍攝跳舞影片，網上影片顯示，當時Smirnov與朋友在音樂下跳出相同舞步，突然傳來巨響，一道雷擊直接打在Smirnov身上，令他立即倒下，他的朋友們見狀立即上前為他撲滅身上的火，以及報警求助。網上相片可見，Smirnov穿著的運動鞋幾乎被燒成碎片，短褲和內褲也被燒焦，胸口及腳的皮膚被燒傷脫皮。慶幸Smirnov悠悠轉醒，並被送院治療。