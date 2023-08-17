留學南韓注意｜南韓吸外國學生重點搶高科技人才 降低韓語要求 助就業加快入籍

南韓適齡就學人口急速下降，教育部周三公布5年計劃「搶學生」，新措施包括擴大外國畢業生的就業機會、修改工作簽證，並加快成為公民的程序。目標是吸引30萬外國留學生，以填補「學生短缺」，並加強收生不足的南韓大學競爭力，以及招攬世界各地的高科技專才。另外，南韓「國際教育品質認證制度」過去規定逾30%一年級外國大學生，必須在韓語能力測試(TOPIK)中取得第二級或第三級，現在教育部考慮撤除有關要求，取而代之是加強韓語和南韓文化的教育，並提供網上TOPIK測試。

南韓的出生率持續下降，導致勞動人口和人才短缺。教育部希望透過引入專攻科學、科技及工程的外國留學生，以助南韓高科技行業發展。南韓政府會透過全球獎學金計劃資助2,700名國際學生，他們需要在2027年前就讀科學和工程的碩士和博士課程。該獎學金也會資助6,000名非理科本科生。

留學南韓注意｜科技專才3年可入籍 學生簽證每周工作增至40小時

為吸引高技術人才，南韓教育部計劃將國家獎學金擴展至與南韓有高度需要經濟合作的國家，例如擁有航天和國防工業的波蘭，以及核能行業龐大的阿聯酋。目前來自中國、越南和烏茲別克的學生佔了南韓國際學生人數68%，當中大部分主修人文學科。報道指，在新制度下，為吸引外國科學和科技專才，他們將獲快速簽證，並協助他們定居南韓。例如持有科學和科技碩士和博士學位的學生將在3年內獲永久居民或南韓公民身份，較過往的6年大為縮減。教育部亦會協助科學和科技畢業生在中型企業就業。

另外，持有D-2簽證或學生簽證的人士，將獲准每周工作最多40小時，之前是不可超過25小時。外國學生兼職也可最多30小時。大學也會提供更多英語授課科目。