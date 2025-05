留學澳洲與寄宿家庭爭執 16歲港女報警反遭遞解出境

事主遭警批「幼稚」 當晚即時離境返港

在入住寄宿家庭後不足一周,女戶主便開始於家規外不斷增添額外限制,包括晚上9時半不可以去廁所、刷牙、斟水等,雙方關係因此惡化。

今年3月,女戶主情緒激動,大力拍打門長達兩小時,事主驚慌下先致電身處香港的媽媽並報警。女生指,TIWA職員及警方及後到場,警員並未詢問事主事發原因或檢視她手機內的錄像證據,而是要求開門,否則爆鎖,及後警員指責她「You being childish and I'm getting sick of it (你現在的表現太幼稚,我真的受夠了),即晚送她前往珀斯機場,遞解出境,限時10分鐘收拾行李,期間甚至沒收事主手機,迫使她交出護照。