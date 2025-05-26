留學澳洲與寄宿家庭爭執 16歲港女報警反遭遞解出境

澳洲傳媒周日（25日）報道，西澳省一名16歲香港女留學生與寄宿家庭發生爭執而報警求助，警方到場處理事件後，將她押送至珀斯機場並遞解出境，同時取消她的入學確認書，及後女學生及家屬再次返回西澳省，在律師協助下成功復課，入住新寄宿家庭。女學生及家屬批評有關部門處理失當，正與律師向有關部門提出申訴，要求討回公道。 指寄宿家庭「不斷增添限制」 情緒激動拍門兩小時 事主稱自小立志成為獸醫，決定在西澳省一間公立中學讀書，由TAFE International Western Australia (TIWA) 安排寄宿家庭配對。

事主遭警批「幼稚」 當晚即時離境返港 在入住寄宿家庭後不足一周，女戶主便開始於家規外不斷增添額外限制，包括晚上9時半不可以去廁所、刷牙、斟水等，雙方關係因此惡化。 今年3月，女戶主情緒激動，大力拍打門長達兩小時，事主驚慌下先致電身處香港的媽媽並報警。女生指，TIWA職員及警方及後到場，警員並未詢問事主事發原因或檢視她手機內的錄像證據，而是要求開門，否則爆鎖，及後警員指責她「You being childish and I'm getting sick of it (你現在的表現太幼稚，我真的受夠了)，即晚送她前往珀斯機場，遞解出境，限時10分鐘收拾行李，期間甚至沒收事主手機，迫使她交出護照。

女生稱整個過程毫無申訴機會，形容事件粗暴，令她感到被羞辱： 「我報了警，十分驚慌，即是我甚麼也沒有做，為何又要送我走？我明明是個受害者，但好像變了一名加害者。」 律師協助重返復課 入住新寄宿家庭 事主母親對女兒被遞解出境及取消入學確認書及住宿及福利確認書表示不滿，在女兒回港後，她陪同女兒再次返回西澳省，親身向涉事部門討回公道，最終在律師協助下成功獲發入學確認書及住宿及福利確認書，重返原校復課及入住新寄宿家庭，但強烈要求交代真相，並正同律師研究入稟法院向有關部門提出申訴追究責任。事件對女兒帶來心理陰影，至今需要看心理醫生。

本地教育顧問指或涉處理失當 曾協助女生升學的香港教育顧問Will表示，留學生與寄宿家庭發生衝突的情況不時發生，主要與文化差異及生活習慣等有關，當中大部分情況都能夠獲得解決；若無法解決，亦會協助學生另覓合適的寄宿家庭作出調整。Will又質疑，今次事件可能涉及當局處理失當，一般情況下應至少安排短暫緊急寄宿家庭，而非即晚遣返。

