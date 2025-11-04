留美中國博士生迷姦3好友同學　揭肛門注射麻醉劑

30歲中國公民、美國南加州大學中國博士生翁偲喆（Steven Weng）涉於2021年至2024年間，在洛杉磯對3名女性落藥性侵，被控強姦、雞姦、用藥物強姦罪等8項重罪罪名，他在庭上否認控罪，目前不准保釋，如果罪名成立，翁將面臨25年至終身監禁。美媒披露檢方和警方訊息，翁犯案時綑綁受害人，並在肛門注射迷藥及拍攝裸照，3名受害人皆為其好友及同學，其中一人從小認識。
面臨25年至終身監禁
翁偲喆的個人資料顯示，他於2020年8月在南加州大學攻讀電機工程博士學位，2023年開始擔任助教。翁於今年8月28日被捕，涉在2021年至2024年間，對3名女子進行數次下藥性侵。洛杉磯縣地方檢察官辦公室稱，翁被控強姦、使用管制藥物或麻醉劑進行雞姦、使用管制藥物進行強姦，以及使用管制藥物或麻醉劑進行性侵。他已否認所有指控。
他被指透過位於德國的一名中國籍人士購買藥物，用於讓女性失去意識。這些藥物包括咪達唑侖、苯二氮平類藥物及七氟醚。
其中一受害人為童年好友
報道指，翁男針對其社交圈內的年輕女性，利用留學和學術環境建立信任。3名受害人包括其童年好友、來自中國的留學生朋友、他在大學博士項目的同學。他將鎮靜藥物磨成粉末後放入玻璃瓶中，趁受害人不備加入對方的飲料或食物。受害人昏迷後，他利用注射器和試管向受害人肛門注射麻醉劑，及用浸了手術麻醉劑的毛巾或布掩蓋受害者口鼻，使對方保持昏迷，及後用皮帶綑綁對方性侵，包括性交和肛交。他又會給受害人拍照及影片，包括性器官特寫。
完事後，翁男為受害人鬆綁，令對方醒來誤以為醉酒或疲勞，之後會繼續與對方保持聯絡，避免懷疑。翁被捕後，調查人員於其住處發現3名受害人裸照相冊，探測相機和針孔相機，以及一張SD卡有更多受害人的視頻和照片，現場有藥物小瓶子檢測到咪達唑侖。翁在接受警員審訊過程中，曾承認對3名受害人下藥性侵，並講述作案細節，但他其後否認控罪。案發後，南加州大學已開除翁男學籍。案件將於明年1月14日舉行預審聽證。