留美中國博士生迷姦3好友同學　揭肛門注射麻醉劑

30歲中國公民、美國南加州大學中國博士生翁偲喆（Steven Weng）涉於2021年至2024年間，在洛杉磯對3名女性落藥性侵，被控強姦、雞姦、用藥物強姦罪等8項重罪罪名，他在庭上否認控罪，目前不准保釋，如果罪名成立，翁將面臨25年至終身監禁。美媒披露檢方和警方訊息，翁犯案時綑綁受害人，並在肛門注射迷藥及拍攝裸照，3名受害人皆為其好友及同學，其中一人從小認識。

面臨25年至終身監禁

翁偲喆的個人資料顯示，他於2020年8月在南加州大學攻讀電機工程博士學位，2023年開始擔任助教。翁於今年8月28日被捕，涉在2021年至2024年間，對3名女子進行數次下藥性侵。洛杉磯縣地方檢察官辦公室稱，翁被控強姦、使用管制藥物或麻醉劑進行雞姦、使用管制藥物進行強姦，以及使用管制藥物或麻醉劑進行性侵。他已否認所有指控。