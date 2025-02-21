留英內地博士生涉迷姦10女　庭上發笑自誇「我比其他人叻」

一名前往英國留學的內地博士生、現年27歲的鄒振浩(Zhou Zhenhao)，被指控在2019至2023年期間，至少對10名女子落藥性侵。近日該案於英國開審，疑犯被審問更多細節，但他不僅否認絕大多數罪行，甚至一度在庭上發笑自誇「比其他人都棒」。
鄒男在庭上幾乎否認全部罪行
英國《每日郵報》報道，鄒振浩目前被指控11項性侵罪、3項窺淫罪、12項持有極端色情影像罪、1項非法監禁罪、8項持有受管制毒品並意圖供應罪，不過鄒男在庭上幾乎否認全部罪行。報道指，檢察官問他為何對熟睡的女性感到興奮，疑犯回答：「因為我失眠。」檢察官問他為何要進一步性侵，他回答：「因為我看了A片……我不知道……」檢察官問他：「為何侵犯毫不知情的女生，會讓你感覺有力量？」但疑犯竟然笑出來，檢方感到不解追問。疑犯卻自誇：「我覺得我每一方面都很OK，我比其他人都好叻，我是一個很叻的人！」
受害人極力反抗尖叫 疑犯：我們在角色扮演
報道提到，檢察官向鄒振浩詢問落藥性侵的細節，疑犯回答：「我只是擺拍，我沒有性侵她」，並指「這一切都是劇本。」他否認所有的下藥性侵指控。另外，檢察官質問手機偷拍影像的相關問題，但疑犯聲稱手機故障「所以我不知道手機自己會拍下這些影像。」隨後，檢察官也提出鄒男曾經買下針孔攝影機，偽裝成鬧鐘偷拍的相關證據，不過，疑犯仍拒絕承認，僅強調自己因為對針孔攝影機有興趣，所以網購回來試玩。報道又指，檢方出示一段畫面，顯示受害女子在被害過程時，極力反抗尖叫，但疑犯堅稱：「我們是在角色扮演，這些都是劇本橋段。」案件仍在審理。