留英內地博士生涉迷姦10女　庭上發笑自誇「我比其他人叻」

一名前往英國留學的內地博士生、現年27歲的鄒振浩(Zhou Zhenhao)，被指控在2019至2023年期間，至少對10名女子落藥性侵。近日該案於英國開審，疑犯被審問更多細節，但他不僅否認絕大多數罪行，甚至一度在庭上發笑自誇「比其他人都棒」。

鄒男在庭上幾乎否認全部罪行

英國《每日郵報》報道，鄒振浩目前被指控11項性侵罪、3項窺淫罪、12項持有極端色情影像罪、1項非法監禁罪、8項持有受管制毒品並意圖供應罪，不過鄒男在庭上幾乎否認全部罪行。報道指，檢察官問他為何對熟睡的女性感到興奮，疑犯回答：「因為我失眠。」檢察官問他為何要進一步性侵，他回答：「因為我看了A片……我不知道……」檢察官問他：「為何侵犯毫不知情的女生，會讓你感覺有力量？」但疑犯竟然笑出來，檢方感到不解追問。疑犯卻自誇：「我覺得我每一方面都很OK，我比其他人都好叻，我是一個很叻的人！」