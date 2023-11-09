熱門搜尋:
SmartPLAY 床蝨 雙11 騙案 教協解散 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-09 18:51:34

畢加索《戴手錶的女人》逾10億港元賣出 今年最貴藝術品

分享：
畢加索

藝術拍賣｜畢加索《戴手錶的女人》成為其第二高價賣出作品。(路透社)

西班牙抽象派大師畢加索(Pablo Picasso)於1932年所畫作品《戴手錶的女人》(Femme a la Montre)，周三於紐約蘇富比拍賣中以逾1.39億美元(約10.8億港元)賣出，成為今年全球拍賣會中最貴的藝術品。

《戴手錶的女人》底價為1億美元(約7.8億港元)，來自世界各地的3名收藏家透過電話競投，經過4分鐘出價後，由神秘賣家奪得。這亦是畢加索本身在拍賣會中第二高價賣出的作品，其另一畫作《阿爾及爾的女人(O版)》(Les femmes d'Alger (Version 'O'))於2015年以1.793億美元(約13.98億港元)賣出，據悉由卡塔爾王室成員投得。

畢加索 畢加索 畢加索 畢加索

藝術拍賣｜《戴手錶的女人》為畢加索情人畫像

《戴手錶的女人》是畢加索情人兼繆思女神瓦爾特(Marie-Thérèse Walter)的畫像。華特是法國模特兒，17歲時於巴黎遇見45歲的畢加索，兩年後兩人秘戀，當時畢加索與芭蕾舞家妻子未有離婚。瓦爾特是畢加索多幅作品的主角，包括1932年畫作《躺臥裸女》(Femme nue couchée)，該畫於2022年以6,750萬(約5.26億港元)賣出。

畢加索在其創作關鍵時期畫《戴手錶的女人》，當時50歲的他早已成名，但被批評者質疑「他是過去的畫家而非未來畫家」，為了反擊批評，非常出力創作《戴手錶的女人》等作品。已故藝術慈善家蘭多(Emily Fisher Landau)於1968年在紐約畫廊買下《戴手錶的女人》，並一直放在其紐約曼克頓寓所客廳的壁爐上方。有指她的收藏品數量可裝滿數間博物館，其今年去世，終年102歲，一批估值4億美元(約31.2億港元)的收藏品供拍賣。

Ad Block
《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受