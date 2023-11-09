畢加索《戴手錶的女人》逾10億港元賣出 今年最貴藝術品

《戴手錶的女人》底價為1億美元(約7.8億港元)，來自世界各地的3名收藏家透過電話競投，經過4分鐘出價後，由神秘賣家奪得。這亦是畢加索本身在拍賣會中第二高價賣出的作品，其另一畫作《阿爾及爾的女人(O版)》(Les femmes d'Alger (Version 'O'))於2015年以1.793億美元(約13.98億港元)賣出，據悉由卡塔爾王室成員投得。

西班牙抽象派大師畢加索(Pablo Picasso)於1932年所畫作品《戴手錶的女人》(Femme a la Montre)，周三於紐約蘇富比拍賣中以逾1.39億美元(約10.8億港元)賣出，成為今年全球拍賣會中最貴的藝術品。

藝術拍賣｜《戴手錶的女人》為畢加索情人畫像

《戴手錶的女人》是畢加索情人兼繆思女神瓦爾特(Marie-Thérèse Walter)的畫像。華特是法國模特兒，17歲時於巴黎遇見45歲的畢加索，兩年後兩人秘戀，當時畢加索與芭蕾舞家妻子未有離婚。瓦爾特是畢加索多幅作品的主角，包括1932年畫作《躺臥裸女》(Femme nue couchée)，該畫於2022年以6,750萬(約5.26億港元)賣出。

畢加索在其創作關鍵時期畫《戴手錶的女人》，當時50歲的他早已成名，但被批評者質疑「他是過去的畫家而非未來畫家」，為了反擊批評，非常出力創作《戴手錶的女人》等作品。已故藝術慈善家蘭多(Emily Fisher Landau)於1968年在紐約畫廊買下《戴手錶的女人》，並一直放在其紐約曼克頓寓所客廳的壁爐上方。有指她的收藏品數量可裝滿數間博物館，其今年去世，終年102歲，一批估值4億美元(約31.2億港元)的收藏品供拍賣。