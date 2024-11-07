當選第47任美國總統 特朗普強勢回歸

美國總統選舉塵埃落定，上屆競逐連任失敗的特朗普強勢回歸，當選第47任美國總統。結果出乎民調預測，在7個關鍵搖擺州，特朗普很快勝出其中3州，並在其餘4州領先奠定勝機，對手副總統賀錦麗輸得一敗塗地。特朗普於當地周三凌晨2時過後 (香港周三下午3時)發表勝利演說，稱「我們今晚創造了歷史，這是政治勝利。」除了贏得總統，共和黨更在參議院改選議席中有斬獲，奪回參議院控制權，也可能續掌眾議院。

親特朗普的霍士新聞率先公布他勝出，奪得277張選舉人票，達到勝選門檻的270張。與此同時，美國有線新聞網絡(CNN)在7個搖擺州的預測顯示，特朗普在其中3州勝出，包括喬治亞、北卡羅來納和賓夕法尼亞，另外4個州亞利桑那、內華達、密歇根和威斯康辛，雖未完成點票，但特朗普領先。賓夕法尼亞對賀錦麗勝選相當重要，她輸掉該州，可說是大勢已去。特朗普其後更拿下威斯康辛，打破民主黨不容有失的鐵鏽帶「藍牆」州份，粉碎賀錦麗當選的最後希望。 路透社稱，截至當地周三清晨5時45分，雖然50個州份中還有數州未完成點票，但特朗普已取得279張選舉人票，賀錦麗則為223張。在全國得票率方面，特朗普也較賀錦麗多約500萬張得票，可說是完勝，與投票前的民調指兩人選情叮噹馬頭有很大分別。

特朗普：我們將會治愈美國 稱馬斯克新星誕生 特朗普在佛羅里達州棕櫚灘會見支持者，並發表勝利演說，稱美國人「給予我們史無前例和強大民意授權」；他們將會治愈美國，並會為每一名國民而戰，為美國帶來「黃金時代」。他表示，會立即封鎖美墨邊境堵截非法移民。特朗普又特別多謝在投票前夕落力為他拉票的富商馬斯克(Elon Musk)。特朗普說，所有在這裡的人都很特別，台下觀眾大叫「Elon」，他回應「我們有新一位新星，新星誕生，Elon(Musk)！」特朗普指馬斯克「花了兩星期在費城及賓夕法尼州其他地方助選拉票」。

從國會山莊騷亂鹹魚翻生 特朗普以78歲之齡成為當選的最年長總統，也是第二位和逾130年來首位連任失敗再入主白宮的總統，對上一位是Grover Cleveland，他於1885年到1889年入主白宮，並於1893年到1897年再擔任總統。由商家變總統的特朗普一路走來充滿傳奇，2020年總統選舉落敗的特朗普聲稱選舉舞弊，試圖推翻結果，其支持者於2021年1月6日闖入國會山莊引發騷亂，他的政治前途似乎危在旦夕。但卻在今屆選舉共和黨初選中擊敗一眾較年輕對手，奪得總統提名資格。有指他抓住了選民最關注的兩個議題包括物價高漲，以及聲稱非法移民導致罪案率上升，但他並未提出證據。 賀錦麗原計劃在母校霍華德大學(Howard University)出席支持者的集會，其競選主席卻在午夜過後向群眾稱，她將在周三稍後發表講話，還說「仍有選票未點完」。路透社民調指，選民認為就業和經濟是最急切的問題；即使股市創新高、薪金增加及低失業率，但不少美國人仍不滿物價高漲。選民認為拜登政府要為此負責，大部分選民相信特朗普能解決此問題，多過相信賀錦麗。而民主黨傳統支持者拉丁美裔選民及低收入家庭受通脹影響最大，他們轉而投票給特朗普助其勝出。

威脅對部分進口汽車徵200%關稅 特朗普上個總統任期的滿意度持續低走，遭兩次彈劾，又四度被刑事檢控。他5月時遭紐約陪審團裁定造假帳掩飾向豔星付掩口費。他當選後可避免入獄，也可終止聯邦當局的調查。特朗普再度上台，外界均關注其任內與中國的貿易戰會否重開。他競選時提出對所有輸入美國的商品徵收10%或以上的關稅，以此消除貿易赤字。但批評認為這將轉嫁到美國消費者，提高商品價格，也會導致全球經濟不穩定。特朗普又指向對美國貨品徵收關稅的國家徵收更高的關稅，並威脅對部分進口汽車徵200%關稅，尤其要阻止汽車從墨西哥輸入美國。他同時建議4年內逐步淘汰中國部分商品入口，例如電子、鋼鐵和藥物。他亦尋求禁止中國公司持有美國房地產、能源和科技領域的基建設施。 烏克蘭戰爭方面，特朗普一直批評美國支持烏克蘭與俄羅斯打仗，聲稱若當選會於24小時內結束這場戰爭。他曾建議烏克蘭放棄部分土地換取和平協議，惟烏方一直拒絕割讓土地。俄羅斯前總統梅德韋傑夫表示，特朗普勝出對烏來說可能是壞消息，而對俄其中一個有利因素是他徹頭徹尾是一名商人，極為不喜歡對攀附者或愚蠢的攀附盟友花錢。有烏克蘭民眾形容特朗普勝利如「世界末日」。