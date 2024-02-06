當選15天日本小姐承認不倫戀　烏克蘭裔佳麗放棄后冠

今屆「日本小姐」選美由烏克蘭裔的26歲佳麗椎野(Karolina Saluk)奪得后冠，除了創下歷屆日本小姐最年長封后紀錄，更是日本選美比賽中首位歐洲出世的冠軍佳麗。不過因爆出與知名整容醫生發展婚外情引發爭議。椎野先否認，至昨日(5日)改口承認與人夫之間存在不倫之戀，主動與經紀公司解約外，也將日本小姐后冠退還，結束15天日本小姐頭銜。

《週刊文春》上周四(1日)報道，椎野與號稱「筋肉醫師」的知名已婚醫生前田拓摩交往，並與對方在自己家中見面。在傳出不倫疑慮之後，椎野的事務所稱，她在得知該男子已婚後就結束了這段關係，更強調兩人並沒有發生週刊所說的婚外情「不貞行為」。男方亦於Instagram(IG)發布手寫道歉信坦承，兩人確實有約會並見面一段時間，只是兩人接觸時，自己的確隱瞞已婚身分，在椎野得知後拒絕與他繼續來往，他亦已經離婚。