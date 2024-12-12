疑不堪戒嚴事件壓力 韓前防長金龍顯驚傳圖上吊自殺

南韓戒嚴事件引發的政壇風暴持續，被指建議總統尹錫悅頒布全國戒嚴的前防長金龍顯疑不堪調查壓力，驚傳在拘留中心企圖自殺。南韓法務部周三表示，金在當局對其正式批出拘捕令前夕，周二深夜11時52分於首爾東部拘留中心的浴室內，將內衣褲結成繩企圖上吊自殺，拘留中心人員即時制止。治療人員稱，他目前情況穩定，沒有異樣。
檢察官懷疑金龍顯建議戒嚴，並下令部署軍隊到國會及選舉委員會總部。根據法律，金龍顯涉嫌的內亂罪可被判死刑或終身監禁，以及最少5年刑期。懲教處長申容海(音譯)出席國會司法委員會會議時稱，金龍顯試圖輕生後，正扣留在特別保護囚室。在野共同民主黨議員提出，他可能認為檢控矛頭指向他，而非總統尹錫悅是錯誤的，在承受極大壓力下企圖輕生。法務部長朴性載否認有關說法，他在此事上不存偏見，指一個人企圖自殺似乎有不同原因，他無法知道。
警方國防部等三大機構聯合調查
尹錫悅上周二深夜宣布戒嚴後，檢方和警方等政府部門各自調查，有指略為混亂。南韓警察廳、高級公職人員犯罪調查處和國防部昨晚宣布，三個機構會成立合作偵查本部聯合調查。合作偵查本部解釋，聯合調查是消除因重複偵查造成的混亂和低效率問題，並不排除合作偵查本部日後與檢方共同調查戒嚴事件的可能性。另外，國會議長禹元植昨稱，國會也將調查戒嚴事件，查明誰人以甚麼目的下達指示。有關調查由禹元植個人提出，他指這次緊急戒嚴令人費解，並認為尹錫悅有必要公開陳述戒嚴細節，因此推進展開國政調查。
消息指尹錫悅拒辭職 傾向法律挑戰彈劾
事件發展至昨日，國家警察廳廳長趙志浩及首爾警察廳廳長金峰植亦因為涉嫌內亂罪，昨凌晨遭緊急逮捕。南韓警方同日兵分多路搜查總統府、警察廳、首爾警察廳，以及國會警衛隊。但前往搜查總統府時，因總統警衛處以《刑事訴訟法》規定「公務和軍事機密要地不可擅自入內查抄」為由阻止，偵查隊最終未能入內，有關搜查只獲得小部分資料。執政國民力量黨有議員透露，尹錫悅無意辭職落台，傾向面對國會的彈劾動議。彈劾議案若在國會通過，仍須憲法法庭批准。憲法法庭有9名法官，但現時3個席位空置，只有6名法官，若其中一人反對，彈劾將不獲通過。