疑不堪戒嚴事件壓力 韓前防長金龍顯驚傳圖上吊自殺

南韓戒嚴事件引發的政壇風暴持續，被指建議總統尹錫悅頒布全國戒嚴的前防長金龍顯疑不堪調查壓力，驚傳在拘留中心企圖自殺。南韓法務部周三表示，金在當局對其正式批出拘捕令前夕，周二深夜11時52分於首爾東部拘留中心的浴室內，將內衣褲結成繩企圖上吊自殺，拘留中心人員即時制止。治療人員稱，他目前情況穩定，沒有異樣。

檢察官懷疑金龍顯建議戒嚴，並下令部署軍隊到國會及選舉委員會總部。根據法律，金龍顯涉嫌的內亂罪可被判死刑或終身監禁，以及最少5年刑期。懲教處長申容海(音譯)出席國會司法委員會會議時稱，金龍顯試圖輕生後，正扣留在特別保護囚室。在野共同民主黨議員提出，他可能認為檢控矛頭指向他，而非總統尹錫悅是錯誤的，在承受極大壓力下企圖輕生。法務部長朴性載否認有關說法，他在此事上不存偏見，指一個人企圖自殺似乎有不同原因，他無法知道。