疑俄羅斯間諜白鯨挪威外海死亡 警方：白鯨口裡卡樹枝非遭槍殺 疑饑餓致死

One Whale創辦人豪格在挪威獸醫研究所告別瓦爾迪米爾。(美聯社)

疑受過俄羅斯訓練的「間諜白鯨」瓦爾迪米爾(Hvaldimir)，上月31日在挪威海域被發現死亡，死因一度引起猜測。挪威警方周一(9日)表示，白鯨口裡卡著一條樹枝，死因研判與人類活動無關。 動保組織聲稱白鯨遭射殺 這頭白鯨2019年在挪威偏遠北部芬馬克(Finnmark)地區初次現身，當時身上綁著白色背帶，疑受過俄羅斯訓練，因此暱稱「瓦爾迪米爾」(Hvaldimir)，將挪威文的「鯨」(hval)結合俄羅斯人名常見的字尾「dimir」。 瓦爾迪米爾此後很快就成為挪威廣為人知的動物明星，惟上8月31日動物保護組織卻在挪威西南沿岸一處海灣發現其屍體。動保組織NOAH和One Whale上周聲稱白鯨遭人射殺，並向警方報案。世界自然基金會(WWF)指出，瓦爾迪米爾估計為15到20歲之間，對於基本壽命可達35歲的白鯨來說相對年輕。

警方公布驗屍結果 挪威獸醫研究所進行驗屍。警方表示，初步驗屍結果顯示，瓦爾迪米爾死亡應與「人類活動」無關，而是可能死於饑餓，對此警方不會展開調查。 此外，白鯨口裡卡著一條長35厘米、寬3厘米的樹枝。警方發聲明指：「驗屍結果顯示，沒有跡象指向瓦爾迪米爾是遭到槍擊。」白鯨身上的傷「完全是表面的」，「其中一個傷口略深，但這些傷勢並沒影響重要器官，亦不會致命」。再者，白鯨胃裡空無一物，「而且多數器官功能都已惡化」。

白鯨身上疑有彈孔 One Whale創辦人豪格(Regina Crosby Haug)上周在挪威獸醫研究所告別瓦爾迪米爾，她說，看見白鯨全身有「多處槍傷」。One Whale和NOAH聲稱白鯨曾遭槍擊，並發布照片顯示白鯨身上有疑似彈孔的傷痕，且血漬斑斑。 動保組織懸紅緝兇 NOAH周一表示，警方聲明「給的答案反而引發更多問題」。該組織懸紅5萬挪威克朗(約35,926港元)換取瓦爾迪米爾死因的相關訊息。