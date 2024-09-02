疑俄羅斯間諜白鯨現蹤挪威24小時後離奇死亡 15歲相對年輕 死因待查

追蹤白鯨動向的非政府組織(NGO)「海洋心靈」(Marine Mind)表示，疑受過俄羅斯訓練的「間諜白鯨」瓦爾迪米爾(Hvaldimir)在挪威被發現時已死亡。
「海洋心靈」已追蹤這條白鯨的動向多年，上周六(8月31日)在挪威西南部里薩維卡(Risavika)外海附近發現牠的屍體。組織創辦人斯特蘭德(Sebastian Strand)表示：「我昨天(上周六)像往常一樣尋找牠時，發現牠已死亡……我們原本確認牠還活著，但24小時後不久就發現牠漂浮著，沒有動。」挪威斯塔萬格港海事協調員也證實，這條白鯨已死亡。
白鯨身上沒明顯傷勢
斯特蘭德說，暫不清楚白鯨死亡原因，初步檢查屍體時沒發現明顯傷勢，「我們已取回屍體並置於低溫區，準備供獸醫研究所驗屍，以助釐清牠發生過甚麼事」。
白鯨綁著「聖彼得堡」字樣背帶
這條白鯨2019年最初在挪威偏遠北部芬馬克(Finnmark)地區現蹤時，身上綁著奇怪的背帶。當時挪威海洋生物學家替牠移除背帶，發現上頭附有可安裝運動攝影機的支架，以及印在塑膠扣上的「聖彼得堡設備」字樣。
白鯨名字由來
挪威人員指，白鯨看來不怕人，可能是逃離圈養區，也可能受過俄羅斯海軍訓練，因而暱稱「瓦爾迪米爾」，將挪威文的「鯨」(hval)結合俄羅斯人名常見的字尾dimir，暗示這白鯨與俄羅斯有關。俄官方從未就此回應。
白鯨一般壽命
瓦爾迪米爾估計年約14、15歲，對於白鯨來說相對年輕，白鯨的壽命可達40至60歲。白鯨體型可長達6米，一般棲息在格陵蘭、挪威北部和俄羅斯周圍冰冷水域。