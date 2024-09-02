疑俄羅斯間諜白鯨現蹤挪威24小時後離奇死亡 15歲相對年輕 死因待查

追蹤白鯨動向的非政府組織(NGO)「海洋心靈」(Marine Mind)表示，疑受過俄羅斯訓練的「間諜白鯨」瓦爾迪米爾(Hvaldimir)在挪威被發現時已死亡。

「海洋心靈」已追蹤這條白鯨的動向多年，上周六(8月31日)在挪威西南部里薩維卡(Risavika)外海附近發現牠的屍體。組織創辦人斯特蘭德(Sebastian Strand)表示：「我昨天(上周六)像往常一樣尋找牠時，發現牠已死亡……我們原本確認牠還活著，但24小時後不久就發現牠漂浮著，沒有動。」挪威斯塔萬格港海事協調員也證實，這條白鯨已死亡。