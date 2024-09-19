疑再遇刺後首露面拉票 特朗普︰總統是危險職業

美國共和黨總統候選人特朗普日前在佛羅里達州打高爾夫球時疑再遇暗殺，他於事發後兩日首度公開露面，在密歇根州出席競選活動。特朗普揚言做總統比賽車及騎蠻牛更危險，並大讚特勤局人員今次表現出色。另一邊廂，民主黨總統候選人賀錦麗則第二次接受個人專訪，批評特朗普早前的移民「吃貓狗」言論分裂美國社會。 特朗普周二在密州弗林特(Flint)拉票，在回答提問時表示做總統是「危險職業」，「他們認為賽車危險，不，他們認為騎蠻牛才夠恐怖，對吧？但都不是，這(做總統)才是危險職業」，又聲言只有具影響力的總統才會被槍擊。他並示，「我必須說，特勤局做得非常好，真的」，「其中一位探員在前面幾個球洞附近察看，他看到一把AK47，那可是非常嚴重的事」。他亦讚揚一位女目擊者，指她在疑犯駕車逃走跟著疑犯，並把對方的車牌拍下。

特朗普稱事後收到賀錦麗及總統拜登來電慰問，指對方非常友善。但他較早前接受《華盛頓郵報》訪問時則沒那麼平和，聲言因拜登及賀錦麗說他威脅美國民主，才導致企圖暗殺事件再發生。白宮發言人回應稱，拜登和賀錦麗從未以任何方式鼓勵暴力。被捕的58歲疑犯勞斯目前被控兩項聯邦槍械罪名，他過去曾公開表示支持烏克蘭、在俄烏戰爭爆發後去過烏首都基輔，又曾揚言想為烏國出戰及招募阿富汗戰士赴烏抗俄。烏克蘭隨即跟勞斯劃清界線，強調他跟烏官方無關，亦未曾在軍團或任何軍方單位為烏方作戰，呼籲外界勿把他跟烏國掛鈎。

賀錦麗再批「吃貓吃狗論」 賀錦麗方面，她周二接受全國黑人記者協會訪問(小圖)，是參選後第二次個人受訪。她再批評特朗普在早前的電視辯論指海地移民「吃貓吃狗吃寵物」的言論，認為說法分裂美國社會，讓民眾相互對立，指她過去在加州擔任檢察官時，就深深體會不可輕言妄語的重要性，「當你有這麼大的發言權時，隨之而來的是一份深重的責任」。她表示特朗普懷疑再遇刺後，有致電給他，「我告訴他，就像我之前公開所說，國家不容許政治暴力。我參選有很多原因，包括捍衛民主。在民主中，政治暴力無立足之地」。