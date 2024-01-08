疑南韓國會選舉前激化局勢 北韓連續3日在延坪島附近開炮

朝鮮半島局勢再度升溫。南韓軍方指，北韓周日再在西部海域、南韓延平島以北地區附近，進行炮擊訓練，是連續第3日有此舉動。南韓呼籲在鄰近延坪島的仁川市熊津郡居民在戶外活動時要小心。分析認為，朝軍的舉動可能是密謀在4月南韓國會選舉前，激化緊張局勢。

南韓軍方消息人士透露，北韓周日下午4時起，在延坪島以北地區進行炮擊訓練，仁川市熊津郡一度向居民發送短信提示，稱朝方有炮聲傳出，而延坪部隊正在應對。據報北韓的炮彈掉落位置，未有超越西部海域北方界線，韓方亦沒遭受損失，韓方未有計劃以射擊應對。

韓方指，自本月5日起，北韓已連續3日在西北島嶼一帶進行炮擊訓練。朝軍於本月5日在白翎島北方長山岬一帶和延坪島北方登山串一帶，向北方界線方向發射逾200枚海岸炮，炮彈大多落入北方界線海上緩衝區，當中部分近至分界線以北7公里，但未有造成損害。當日南韓曾兩度向居民發布避難警告。本月6日，朝軍於下午4至5時許，再在延坪島西北方向發射逾60枚炮彈，部分落入北方界線海上緩衝區。