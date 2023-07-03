疑受虐大象「拉加」由斯里蘭卡返抵泰國

斯里蘭卡及泰國都視大象為神聖的象徵，不過，泰國早年送給斯里蘭卡的大象「拉加」(Muthu Raja)去年被揭發懷疑遭到虐待，泰國當局承擔費用將牠運返家鄉，並表明不會再送大象給外國。
大象拉加在泰國蘇林府出生，2001年10歲那年，泰國將牠贈送給斯里蘭卡政府，命名為蘇林(Sak Surin)，之後當局再將拉加轉贈予寺廟。去年，被爆出牠在斯里蘭卡南部一座佛寺遭虐待，又被迫與伐木工人工作。一個動物保護團體其後將牠救走，有獸醫指，拉加當時全身膿腫及有傷口，可能是主人造成。
拉加受虐事件曝光後，引發兩國人民關注。斯里蘭卡有組織請願，要求政府起訴疏忽照顧拉加的人，泰國民眾則要求斯里蘭卡將牠送返家鄉，不過斯里蘭卡有人反對，甚至到泰國大使館抗議，幾乎引發外交風波。
泰國政府表明不再送大象給外國
泰國政府決定於周日(2日)，將29歲、重達4,000公斤的拉加，由斯里蘭卡首都科倫坡送抵泰國北部清邁，牠坐了約6小時飛機，精神看來不錯，工作人員第一時間為牠灑水降溫，之後已轉往南邦府的泰國大象保護中心隔離，亦會做水療護理腿傷。泰國政府為今次運送費用花費近54萬美元(折合約423萬港元)。
泰國自然資源及環境部長Varawut Silpa-archa上個月表示，泰國政府已不再贈送大象給外國。他還說，泰國的駐外館處目前也正在檢查已被送往海外的大象狀況。但他未透露拉加是否受虐。