疑涉鄰里噪音爭拗 英11歲女自家花園盪鞦韆 遭鄰居槍殺 父母頭部中彈

一名與父母及妹妹居於法國的11歲女童，在家中花園盪鞦韆時，突被槍殺。行兇者據報是一名深居簡出的男鄰居，曾因噪音及土地使用權問題與女童家人發生衝突。女童父母亦中槍重傷，父親頭部一槍命危，母親則頭及背部各中一槍。事發時夫婦幼女亦在場，幸逃過一劫，據報她見姐姐中槍，驚慌尖叫各父母求救，未料父母亦出事。

案發在法國西部布列塔尼區(Brittany)的寧靜村落Saint-Herbot，11歲女童Solaine Thornton一家前日(10日)正在自家庭院烤肉，父母正在長椅上聊天，她及妹妹則在盪鞦韆。71歲荷蘭籍男鄰居Dirk Raats突然闖入開槍，Solaine心臟中彈，當場身亡，分別52及49歲的父母亦重傷，只有8歲的幼女無恙。