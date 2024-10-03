疑為港人英醫生 易容去母親家用「毒疫苗」暗殺繼父被捕 母竟認不出兒子

英國爆出一單匪夷所思的毒殺案，一名姓名譯音疑為港人的醫生，涉嫌易容扮成男護士，前往母親的家為繼父打新冠疫苗，但疫苗實際上是毒針，而母親及繼父竟均認不出他。繼父毒發送院，幸撿回一命。男醫生最終被捕，並被揭在母親家中電腦偷拍二人一舉一動，又監視他們的銀行帳戶，犯案目的相信是不忿母親的物業，將由繼父繼承。 易容毒殺繼父｜被告自稱社區護士 上門接種疫苗 53歲音譯姓關被告Thomas Kwan，涉嫌於今年1月22日，易容前往姓名音譯為梁惠瓊(Wai King Leung, Jenny)的母親，以及母親71歲男友Patrick O'Hara位於紐卡素的家，訛稱自己是社區護士，要為O'Hara接種新冠疫苗，但實際上是「毒針」。

易容毒殺繼父｜疑不滿繼父繼承母親物業動殺機 案件目前正在審理，控方指關男早於2023年11月已開始計劃殺害母親男友O'Hara，指O'Hara並沒做任何冒犯他的事，相信關男是因母親計劃讓O'Hara繼承她的物業而動殺機。據報梁婦已跟O'Hara相識逾20年。 易容毒殺繼父｜犯案前一周入住附近酒店視察環境 關男是新特蘭(Sunderland)一間名為Happy House的診所的合夥人兼執業全科醫生，案發後已離職。他涉嫌訛稱自己是一名社區護士，要上門為O'Hara接種新冠疫苗。據報關男早於案發前一周，帶同家人入住紐卡素的酒店Premier Inn，以視察酒店及附近環境，其於案發當日把酒店作為「基地」，期間他涉嫌用一部臨時手機及「太空卡」向O'Hara發短訊，確認接種疫苗預約。

易容毒殺繼父｜閉路電視拍到戴帽賽戴口罩前往母家 1月22日凌晨，關男駕車前往紐卡素，並獨自入住Premier Inn，閉路電視之後拍到他平靜地去吃早餐。約兩小時後，他再次離開酒店，據報衣著打扮有所改變。他穿著一件長外套、頭戴冷帽，從酒店大堂離開時，手上戴著藍色手術手套，臉上戴著醫用口罩，而且揹著一個像書包一樣的背包。 易容毒殺繼父｜母認不出兒子 還要求他量血壓 當日早上約10時，關男到達母親的家並自稱是護士。母親及O'Hara並未認出他，之後關男疑「做戲做全套」，先從O'Hara身上抽血並採集尿液樣本，再為樣本貼上標籤，然後放入袋中。據報母親此時進入房間，稱擔心自己的血壓，關男於是為她檢查，當時她仍然沒有意識到口罩後面的男人，其實是她的兒子。

易容毒殺繼父｜繼父打針後劇痛 入院急割壞死肌肉 關男接著跟O'Hara說，要為他接種新冠加強針。O'Hara疑惑的稱自己3個月前才打過加強針，但關男堅稱有必要再打，以加強保護。但據報當針插下去不久，O'Hara即感劇痛，關男訛稱那是正常的不良反應，叫O'Hara不用擔心。之後關男便快速收拾行裝離開。 O'Hara最終因劇痛難當入院，醫生為他切除一大塊因中毒而壞死的肌肉，救回他一命。 易容毒殺繼父｜被告電腦藏戴假髮貼假鬚「假護士證」 警方調查後拘捕關男。調查人員在關男家中電腦，發現一張他戴著假髮及貼著假鬍鬚的自拍照，並找到一張假身份證，證上寫有假護士「Raj Patel」名字，並使用了該張假髮假鬚「易容照」。