疑為iPhone吵架　12歲女童用棉被悶死8歲表妹

田納西州吉布森地區檢察官弗雷德里克·阿吉（Frederick Agee）在聲明中表示，這起兇殺案的過程被臥室中的監視器全部錄下，從影片中可以看到，女童用被子蓋住睡在上舖的表妹，在她死後，女童還清理她的屍體並重新擺放好。

美國田納西州傳出一起難以置信的兇殺案。一名12歲的女童被指控在8歲表妹睡覺時用棉被將她活活悶死。一名親戚表示，她們一直在為了iPhone吵架。

兇殺案過程被臥室中的監視器全部錄下

田納西州吉布森地區檢察官弗雷德里克·阿吉（Frederick Agee）在聲明中表示，這起兇殺案的過程被臥室中的監視器全部錄下，從影片中可以看到，女童用被子蓋住睡在上舖的表妹，在她死後，女童還清理她的屍體並重新擺放好。

阿吉表示，女童被控以一級謀殺罪和篡改證據罪。「我認為這是我辦公室起訴過的最令人不安的青少年暴力行為之一。」他表示，他將請求法官在成人法庭起訴這名將於本月晚些時候滿 13 歲的女童，以期讓她能有更長的刑期，無論是監禁還是在法院規定的條件下進行監督。