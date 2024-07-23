疑為iPhone吵架　12歲女童用棉被悶死8歲表妹

美國田納西州傳出一起難以置信的兇殺案。一名12歲的女童被指控在8歲表妹睡覺時用棉被將她活活悶死。一名親戚表示，她們一直在為了iPhone吵架。
兇殺案過程被臥室中的監視器全部錄下
田納西州吉布森地區檢察官弗雷德里克·阿吉（Frederick Agee）在聲明中表示，這起兇殺案的過程被臥室中的監視器全部錄下，從影片中可以看到，女童用被子蓋住睡在上舖的表妹，在她死後，女童還清理她的屍體並重新擺放好。
阿吉表示，女童被控以一級謀殺罪和篡改證據罪。「我認為這是我辦公室起訴過的最令人不安的青少年暴力行為之一。」他表示，他將請求法官在成人法庭起訴這名將於本月晚些時候滿 13 歲的女童，以期讓她能有更長的刑期，無論是監禁還是在法院規定的條件下進行監督。
兩個孩子一直為了 iPhone 爭吵
據外媒報導，一名親烕透露，自女童從外地回來和祖母住在一起後，兩個孩子就一直為了 iPhone 爭吵。
受害者的母親拉亞娜史密斯 (Rayana Smith) 在網路上發起募款以籌措女兒的喪葬費用。她哀痛地表示，「7 月 15 日星期一，我剛剛失去了我的孩子，上帝最美麗的孩子。我所感受到的痛苦是難以忍受的。我現在必須在這個瘋狂的世界裡過著沒有她的生活。但我還有一個孩子要依靠我，我必須為了我的孩子堅強起來，因為她也失去了她的姊姊。我從來沒有想過會發生這樣的事情，現在我發現自己正在努力資助葬禮，」
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