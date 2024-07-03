疑肥料短缺 北韓傳向平民徵糞 每人10公斤

北韓自5月底多次向南韓發放「糞便氣球」，近日有傳北韓領袖金正恩下令，人民每人要上繳約10公斤大便。據報今次是當局首次要求在夏天而非冬天「徵糞」，反映當地可能面臨嚴重肥料短缺問題。有民眾對於要在炎炎夏日在花園曬乾糞便，感到為難。
外媒報道，北韓人民習慣在播種之前的冬季收集人體糞便並將其乾燥，再捐出來作為肥料，但當局基於領袖金正恩的「農業優先」倡議，首次要求民眾在夏天「繳糞」。有分析認為事件意味北韓的進口肥料正面臨短缺問題。
較早前，南韓統一部表示在已檢驗的約70個北韓「垃圾氣球」中，發現內有泥土，而土裡有多種寄生蟲，包括蛔蟲、鞭蟲及線蟲等，相信是來自冀便。泥土裡亦驗出人類DNA，反映北韓可能用人糞施肥。路透社稱，長期面臨糧食短缺的北韓，過去曾倚靠南韓提供的大量化肥來耕作，但有關援助因平壤加速發展軍備，而於07年停止。
居民付約42港元可免繳大便
據報，不少北韓民眾抱怨要在炎炎夏日在花園「曬糞」，有住在朝中邊境兩江道的居民透露，有些家庭寧願支付約5,000北韓元(約42港元)的「免繳糞金」來豁免，也不願烘乾自己的排泄物及被惡臭折磨，但對部分家庭而言，那是一筆巨款。
另外，南韓前日偵測到北韓向東部海域發射兩枚彈道導彈，估計其中一枚發射失敗在空中爆炸，碎片跌回北韓境內。但北韓官媒朝中社昨宣布，已成功試射一枚可以攜帶4.5噸級超大彈頭的新型戰術彈道導彈「火星炮-11-丙4.5」，並預告本月作另一次試射。但南韓聯合參謀本部回應指，北韓較少在內陸測試導彈，估計北韓宣稱測試成功，極可能是謊言。
韓軍時隔6年再在邊界附近實彈演練
兩韓關係持續緊張，南韓軍方昨在京畿道和江原道前沿射擊場，分別利用K9自行火箭炮等武器，發射逾90發炮彈，並以K105A1輪式自行火箭炮發射逾40發炮彈，是時隔約6年再在邊界附近作實彈射擊演練。韓軍表示，兩個射擊場地均處於南北韓軍事分界線以南5公里內。兩韓在2018年簽署的《九一九軍事協議》，定明兩韓不得在距離軍事分界線5公里以內地區，作炮擊演練和團級以上規模的野外機動演練。但北韓去年11月宣布全面撕毀協議，南韓其後中止協議部分條款效力，上月初再決定中止協議所有條款。