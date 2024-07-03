疑肥料短缺 北韓傳向平民徵糞 每人10公斤

北韓自5月底多次向南韓發放「糞便氣球」，近日有傳北韓領袖金正恩下令，人民每人要上繳約10公斤大便。據報今次是當局首次要求在夏天而非冬天「徵糞」，反映當地可能面臨嚴重肥料短缺問題。有民眾對於要在炎炎夏日在花園曬乾糞便，感到為難。 外媒報道，北韓人民習慣在播種之前的冬季收集人體糞便並將其乾燥，再捐出來作為肥料，但當局基於領袖金正恩的「農業優先」倡議，首次要求民眾在夏天「繳糞」。有分析認為事件意味北韓的進口肥料正面臨短缺問題。

較早前，南韓統一部表示在已檢驗的約70個北韓「垃圾氣球」中，發現內有泥土，而土裡有多種寄生蟲，包括蛔蟲、鞭蟲及線蟲等，相信是來自冀便。泥土裡亦驗出人類DNA，反映北韓可能用人糞施肥。路透社稱，長期面臨糧食短缺的北韓，過去曾倚靠南韓提供的大量化肥來耕作，但有關援助因平壤加速發展軍備，而於07年停止。 居民付約42港元可免繳大便 據報，不少北韓民眾抱怨要在炎炎夏日在花園「曬糞」，有住在朝中邊境兩江道的居民透露，有些家庭寧願支付約5,000北韓元(約42港元)的「免繳糞金」來豁免，也不願烘乾自己的排泄物及被惡臭折磨，但對部分家庭而言，那是一筆巨款。