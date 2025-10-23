疑與全球暖化有關 冰島「失守」首現蚊蹤

長年偏凍的冰島一直被視為全球少數沒有蚊子的國家之一，但冰島近日首現蚊蹤，被指可能是全球暖化導致。

住在冰島首都雷克雅未克以北約30公里的居民，本月中在其捕蟲裝置捕捉到3隻疑似蚊子的昆蟲，隨即聯絡冰島自然科學研究所。研究所其後確認有關昆蟲是環帶沼蚊(Culiseta annulata)，包括兩隻雌蚊及一隻雄蚊，是冰島首次於自然環境發現蚊。

環帶沼蚊主要棲息在東半球，如北非至西伯利亞北部，具高耐寒性，亦懂躲於地下室或糧倉度過低溫天氣。研究所昆蟲學家艾爾弗雷德森(Matthias Alfredsson)表示，這些蚊子「可能近期經由船舶或貨櫃進入冰島」，須待明春進一步監測，以確定是否有擴散情況。