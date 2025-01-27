疑香港非禮犯日本以相同手法再犯案　東京檢察廳提出3年刑期

33歲的中國籍男子，在去年於日本東京淺草的商店街內，涉嫌非禮一名21歲女子的事件。東京地方法院在上月開庭，中國籍男子張偉雄承認指控，稱因為「減壓」而犯案。檢察官向法院提出3年的刑期，案件會在年初一（29日）判刑。男子據報是從香港出發日本，與一名曾在港因非禮罪入獄的男子名字及年齡相似，而且手法也相同。
根據日本的報道，33歲的張偉雄在去年6月以為未婚妻慶祝生日為理由到訪日本。正當未婚妻到淺草觀光時，張在淺草的仲見世商店街內，向一名21歲女子表示，有蟲爬入她的衣服，並仲手進入女子的衣服中，再用手抓她的左邊胸部。張在犯案後一日從東京往香港離境，在去年10月的時候，與未婚妻及家人到福岡旅行時，在入境時被捕。東京警方早前指出，張在訪日期間也曾對另一名20多歲女子進行猥褻行為。
指出國旅遊開支更大壓力
在去年12月的首次審訊時，張已承認犯案。在上星期二（21日）的審訊中，張表示犯罪的動機是為了減壓。他指：「因為長時間的工作，以及自己欠下很多的債務。」因此承受着很大的壓力，故犯案可以讓自己短暫忘記工作的壓力。在審訊中，檢方又問張是不是性慾未能滿足時，張否認，檢方又問：「那為何不去摸男人的胸部？」張說：「我沒想過這問題，因為我喜歡女人。」法官質問：「旅行沒能讓你減壓嗎？」張回應：「出國旅遊令我的金錢減少，令我的壓力增加。」
據日本媒體的報道，張男在6年前也於香港犯下同樣的罪行。然而在香港判刑時並不重，只是要每個月向法院報到等，認為他沒想到在日本是較嚴重。在審訊中，法官又問為何張男認為在日本犯事就不會被抓，張指因為他當時以為女生都相信他是「捉蟲」，沒想到會被舉報。檢察官指，因為擔心張男會再犯，故提出3年的刑期，他在庭上表示後悔，並表示對受害人及家屬道歉，以及表示為自己家人找麻煩，稱不會再犯。據日本媒體的報道，張男在庭上展現疲倦，並已長時間在日本拘留。案件會在年初一進行判刑。
根據本地新聞，一名同名同姓的男子在本地涉及多宗非禮及盜竊罪被捕，在2021年4月被判囚2年9個月，該男子也是以「捉蟲」的手法欺騙女生作出非禮。