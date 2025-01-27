疑香港非禮犯日本以相同手法再犯案　東京檢察廳提出3年刑期

33歲的中國籍男子，在去年於日本東京淺草的商店街內，涉嫌非禮一名21歲女子的事件。東京地方法院在上月開庭，中國籍男子張偉雄承認指控，稱因為「減壓」而犯案。檢察官向法院提出3年的刑期，案件會在年初一（29日）判刑。男子據報是從香港出發日本，與一名曾在港因非禮罪入獄的男子名字及年齡相似，而且手法也相同。

根據日本的報道，33歲的張偉雄在去年6月以為未婚妻慶祝生日為理由到訪日本。正當未婚妻到淺草觀光時，張在淺草的仲見世商店街內，向一名21歲女子表示，有蟲爬入她的衣服，並仲手進入女子的衣服中，再用手抓她的左邊胸部。張在犯案後一日從東京往香港離境，在去年10月的時候，與未婚妻及家人到福岡旅行時，在入境時被捕。東京警方早前指出，張在訪日期間也曾對另一名20多歲女子進行猥褻行為。